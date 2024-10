Delegati na volilni skupščini Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju so dosedanjemu predsedniku Radenku Mijatoviću podelili še tretji mandat.

Šestdesetletni Mijatović, nekdanji nogometaš in sodnik ter uspešen poslovnež, je pred skoraj osmimi leti na čelu NZS nasledil Aleksandra Čeferina, ki je nekaj mesecev pred tem postal predsednik Evropske nogometne zveze. NZS sta pred njima vodila še Rudi Zavrl, ki je bil predsednik med letoma 1989 in 2009, ter Ivan Simič, ki je predsednikoval med 2009 in 2011.

Mijatović je bil edini kandidat za predsednika, potem ko je na začetku željo po kandidaturi za predsednika izrazil tudi nekdanji nogometni sodnik in zdajšnji kontrolor sojenja pri Evropski nogometni zvezi Drago Kos, a je svojo namero umaknil.

Izvolili so tudi štiri podpredsednike, to so isti, ki so bili že doslej, in sicer Danilo Kacijan (20 glasov), Dejan Germič (22), Gvido Mravljak (19) in Stanko Glažar (22). Kandidata sta bila še Mihael Zrimec (11) in Damir Rob (6). Kot edino kandidatko so za članico izvršnega odbora potrdili Majo Berger Levičar.

Volilno pravico je na skupščini imelo 28 delegatov.

"Upravičeno ponosni na dosežke in izide v minulih letih"

"Opravili smo dobro delo in smo upravičeno ponosni na dosežke in izide v minulih letih. Ob transparentnem poslovanju in strateškem delovanju bi izpostavil uspehe reprezentančnega nogometa in dvig klubskega," je v nagovoru uvodoma dejal Mijatović.

Leta 2016 je na čelu NZS nasledil Aleksandra Čeferina. Foto: Aleš Fevžer

Dodal je, da ti uspehi niso naključni. "Ampak plod sistematičnega dela slovenske stroke. Posebej me je razveselilo dejstvo, da je nogomet letos mobiliziral celo Slovenijo. Ponosen sem, da smo izenačili pogoje dela ženski reprezentanci, da se prvoligaško tekmovanje stalno razvija in da smo dali poudarek mladinskemu nogometu," je nadaljeval.

"Večina strateških ciljev iz strategije 2021-2025 bo uspešno izvršena"

"Kot edina športna zveza sofinanciramo športno infrastrukturo za izboljšavo dela na vseh ravneh. Večina strateških ciljev iz strategije 2021-2025 bo uspešno izvršena," je še povedal in pohvalil tudi Evropsko nogometno zvezo Uefo na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom, ki z deljenjem sredstev skrbi za nemoteno delovanje.

"Zavedam se prihodnjih izzivov, cilje lahko dosežemo le z usklajenim delovanjem," je zaključil in besedo predal enemu od visokih gostov skupščine Čeferinu.

"Kot predsednik Uefe sem ponosen na vas, dobro opravljate svoje delo"

"Prišel sem zato, da pokažem podporo NZS in celotnemu slovenskemu nogometu. Kot predsednik Uefe sem ponosen na vas, dobro opravljate svoje delo. Verjemite mi, da se to vidi tudi na evropski in svetovni ravni," je povedal.

"Neverjetni uspehi naših reprezentanc. Članska je igrala na EP, mlada se je uvrstila na EP, ne vem, če se zavedamo, kakšen dosežek je to. Obenem napreduje tudi ženska reprezentanca. Pohvalil bi tudi sodnike, morda je Slavko Vinčić trenutno najboljši na svetu, pa ne zaradi tega, ker sem jaz Slovenec," je še povedal.

Med gosti je bil tudi podpredsednik Uefe Karl Erik Nilsson. Foto: Aleš Fevžer

Med gosti je bil tudi podpredsednik Uefe Karl Erik Nilsson, ki je tudi izpostavil, da je Slovenija lahko ponosna na vse uspehe in delo, prav tako tudi predstavnik Mednarodne nogometne zveze Fife Elhan Mamadov ter predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.

Na skupščini so se z minuto molka spomnili tudi letos preminulega Marka Ilešiča, dolgoletnega nogometnega funkcionarja.

