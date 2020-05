Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogomet in trgovanje v obdobju koronakrize

Pandemija bo zaradi finančnega primanjkljaja usodna za marsikoga, pomagali ne bodo niti državne pomoči niti milijoni Evropske nogometne zveze (Uefa), a največji bodo ostali največji, izpad na desetine milijonov evrov nanje ne bo resneje vplival, zato se tudi v tem poletju obeta zanimiva nogometna tržnica.

Rekord pri višini prestopa bo zagotovo zadržal Neymar, ki je pred leti iz Barcelone v PSG prestopil za norih 222 milijonov evrov, bi pa lahko kateri izmed klubov za okrepitev odštel 100 milijonov evrov. Morda tudi kaj več. Ponujamo nekaj največjih imen, ki bi lahko poleti zamenjala klube. Prestopi teh igralcev bi zagotovo dvignili kar nekaj prahu in pritegnili nemalo pozornosti.

Gareth Bale (Real Madrid ---> Newcastle)

Začnimo kar z največjim zvezdnikom na seznamu, Garethom Balom. Valižanskega zvezdnika se po vrnitvi Zinedina Zidana na klop Reala že dolgo podi iz Madrida, a Balu se glede na plačo, ki jo prejema, nikamor ne mudi. Pogodbo ima sklenjeno do konca junija 2022, vseeno pa se ga v zadnjem času vse bolj povezuje z morebitnim novim bogatašem Newcastlom. Če ga bodo res prevzeli Arabci, so za Bala pripravljeni odšteti okoli 60 milijonov evrov, pogoj pa bo tudi plača. Če zahtevan znesek, ki bo zagotovo blizu 20 milijonov evrov na leto, ne bo izpolnjen, bo nekdanji Tottenhamovec raje igral golf v Madridu, kot pa da bi odšel nazaj na Otok. Foto: Reuters

Jadon Sancho (Borussia Dortmund ---> Manchester United, Chelsea)

Tudi o tem fantu se bo v tem poletju še veliko govorilo, o tem smo prepričani. Če so še pred tedni številni pisali, da je le še vprašanje časa, kdaj bo 20-letni Anglež prestopil v Manchester United, so pri Borussii prepričani, da bo mladenič ostal v njihovih vrstah tudi v prihodnji sezoni. Poudarjajo, da bodo sicer prisluhnili želji igralca, a ne verjamejo, da se mu kamorkoli mudi. Trenutno se torej nič ne ve, a če pri Unitedu nastopijo s ponudbo, ki bo okoli 100 milijonov evrov, rumeno-črni ne bodo dolgo razmišljali. Za nekdanjega člana Man Cityja se zanima tudi Chelsea. Foto: Reuters

Philippe Coutinho (Bayern ---> Liverpool, Chelsea)

Veliko se piše tudi o prihodnosti Philippeja Coutinha. Brazilec je januarja 2018 za kar 145 milijonov evrov prestopil v Barcelono, kjer pa se ni znašel. V začetku te sezone je odšel na posojo k Bayernu, kjer je odigral 32 tekem in dosegel devet zadetkov. Bavarci ga zagotovo ne bodo odkupili, zanimivo je, da ga ne želijo več niti pri Barceloni, ki pa vseeno želi zanj iztržiti največ kar se da. Govori se tudi o vrnitvi na Anfield, a če se bo že zgodil prestop v premier league, se zdi bolj verjeten prestop v Chelsea. Brazilec je trenutno poškodovan, počival bo šest tednov, kar pomeni, da je zanj sezone že konec. Foto: Getty Images

Lautaro Martinez (Inter ---> Barcelona)

Pred tedni so mu navijači Barcelone kazali sredince, kmalu pa naj bi zanj ploskali. Lautaro Martinez naj bi se z Barcelono že dogovoril za prestop in štiriletno pogodbo. Rojaka nadvse hvali tudi šef Barcelone Lionel Messi: "Gre za kompletnega napadalca, ki zna vse. Nima šibke točke. Bomo videli, kaj se bo zgodilo." Foto: Reuters

Leroy Sane (Manchester City ---> Bayern)

Tudi nemški zvezdnik Leroy Sane se že več mesecev pojavlja v medijih. Konec junija bo vstopil v zadnje leto pogodbe s sinjemodrimi, Nemec pa je kljub želji Pepa Guardiole, da ostane, ne bo podaljšal. Sane se bo že drugo sezono zapored boril za prestop v Bayern in kaj lahko se zgodi, da bo tokrat uspešen. Po pisanju medijev so Bavarci zanj pripravljeni odšteti 40 milijonov evrov, City pa bi lahko ponudbo sprejel. Nikakor si ne želi, da bi zvezdnik prihodnje leto odšel zastonj. Foto: Reuters

Kai Havertz (Bayer --->Barcelona)

Kai Havertz, kapetan Bayerja iz Leverkusna. Za 20-letnega nemškega talenta se ogreva sleherni velikan v Evropi, zadnja, ki je za ofenzivnega vezista stopila v igro, je tudi slovita Barcelona. Katalonci so zanj pripravljeni odšteti 100 milijonov evrov, kar je tudi zahtevan znesek lekarnarjev za svoj zaklad. Ti sicer mladeniča nočejo prodati, a če ga bodo, bo Havertz novi nemški rekorder. Zdaj rekord drži Leroy Sane, ki je za 52 milijonov evrov prestopil v Man City. Foto: Reuters

Jack Grealish (Aston Villa - Manchester United)

Jack Grealish, član Aston Ville, je še eden v vrsti nogometašev, za katerega se zanima Manchester United. O tem se že dolgo piše, rdeči vragi pa o tem za zdaj še molčijo. Zakaj? United upa, da Aston Villa izpade v drugo ligo, s tem pa bi upadla cena tudi angleškemu vezistu. V povezavi z Unitedom omenjajo tudi Jamesa Maddisona, ki blesti pri Leicester Cityju, a lisjaki zanj zahtevajo preveč. Foto: Reuters

Timo Werner (RB Leipzig --->Liverpool)

Naslednji v vrsti, ki bi lahko poleti zamenjal klub, je član RB Leipziga Timo Werner. Ta je razjezil največji klub v Nemčiji, saj je izjavil, da bo, če bo zamenjal klub, odšel v tujino in s tem Bayernu obrnil hrbet. Bavarci so si ga dolgo želeli, zato so vidno razočarani, a nemški reprezentant ima drugačne načrte. Največ možnosti za njegove storitve ima trenutno Liverpool, ki ga trenira Wernerjev rojak Jürgen Klopp. Bayer že ima rezervni načrt, imenuje se Milot Rašica, trenutno pa igra za Werder. Foto: Reuters

Kalidou Koulibaly (Napoli ---> Liverpool, PSG)

Tudi Kalidou Koulibaly je eden od tistih, ki jih vsak prestopni rok povezujejo z različnimi klubi. V preteklosti so se zanj zanimali pri Manchester Unitedu, a je predsednik Neapeljčanov Aurelio de Laurentiis v preteklosti zavrnil 100 milijonov evrov vredno ponudbo. Zdaj naj bi bil bolj naklonjen njegovi prodaji, že zdaj pa je jasno, da za Francoza ne bo dobil toliko denarja. Po pisanju medijev ima za njegov nakup največ možnosti Liverpool, zanj pa se močno zanima tudi PSG. Foto: Reuters

Miralem Pjanić (Juventus ----> Barcelona)

Pred dnevi se je pojavila novica, da sta se Juventus in Barcelona že dogovorila za prestop bosanskega virtuoza Miralema Pjanića. A vse skupaj ni še tako daleč. Juventus kot njegovo zamenjavo lovi Jorginha, nekdanjega ljubljenca Maurizia Sarrija pri Napoliju, težave pa imajo tudi Katalonci, saj Arthur ne želi zapustiti blaugrane. Foto: Getty Images

Adrien Rabiot (Juventus --->Arsenal)

Adrien Rabiot bo zagotovo zapustil Juventus, kamor je poleti brez odškodnine prišel iz vrst PSG. Francoz je imel pri stari dami le obrobno vlogo, odigral je le 24 tekem, zdaj pa se ga želijo Torinčani odkrižati. Zanj se zanima Arsenal, govori se tudi o odhodu v Everton. Foto: Reuters