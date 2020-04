Nogometni zvezdniki, ki bodo poleti ostali brez pogodbe

Medtem ko vodstva Evropske nogometne zveze (Uefa) in drugih nogometnih lig iščejo idealen datum, kdaj in kako dokončati prekinjeno sezono, nekateri igralci iščejo rešitev, kje bodo nadaljevali kariero. Med njimi so tudi nekateri največji zvezdniki, ki bodo čez nekaj tednov ostali brez pogodbe in lahko brez odškodnine odšli drugam. To pomeni, da jih lahko podpiše kdorkoli, denimo tudi velenjski Rudar, Tabor Sežana in drugi slovenski prvoligaši, a zgolj v teoriji, v praksi pa ne, saj ti nogometaši ne igrajo zastonj temveč za bajne vsote. Ustavilo bi se torej pri plači. Samo za primer, Edinson Cavani je na leto pri PSG zaslužil okoli 10 milijonov evrov.