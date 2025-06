Adam Lallana po 20 letih končal kariero: Vzponi in padci so me izoblikoval v to, kar sem danes

Sedemintridesetletni Adam Lallana je na klubski sceni igral za Southampton, Bournemouth, Liverpool in Brighton & Hove Albion, za angleško izbrano vrsto pa je med letoma 2013 in 2018 odigral 34 tekem in dosegel tri gole.

"Ponosen sem na svojo igralsko kariero in ničesar ne obžalujem. V tem času sem imel vzpone in padce, ki so me izoblikovali v to, kar sem danes," je na Instagramu med drugim zapisal Lallana in dodal, da se veseli prihodnosti.

