Smrtonosni virus ne izbira: obležali tudi številni milijonarji #foto

Do zdaj so odkrili že skoraj tri milijone okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot 200 tisoč ljudi. Foto: Reuters

Pred koronavirusom, ki je zaustavil svet, ni varen nihče. To so na lastni koži občutili tudi nekateri znani športniki, ki na svoje račune prejemajo milijone. K sreči zdravje večine ni bilo resneje ogroženo, spet drugi so potrdili, da je bilo nekaj dni res mučnih. Med športniki sta najbolj znana prva primera - okužila sta se nogometaš Juventusa Daniel Rugani in košarkar, ki je ustavil ligo NBA, Rudy Gobert.

Do zdaj so po svetu našteli skorja tri milijone okužb z novim smrtonosnim virusom, ki je zahteval že več kot 207 tisoč žrtev, skoraj 900 tisoč ljudi pa je ozdravelo. Med njimi so tudi profesionalni športniki, tudi odbojkar ACH Volleyja in hokejist Acroni Jesenic. Imensko ju ne bomo izpostavljali, saj tega nočeta, drugačna pa je praksa po svetu, kjer so klubi sami jasno oznanili, kdo je zbolel.

Prva primera Rugani in Gobert

Nogometašu Juventusa Danielu Ruganiju in košarkarju Utah Jazz Rudyju Gobertu so svetovni mediji namenili največ pozornosti, saj sta bila prva primera, žal pa nista ostala edina. Na seznamu okuženih se je znašlo še veliko znanih športnikov, a na srečo nihče ni imel resnejših simptomov.

Še največ težav je imel nekdanji turški nogometaš Rüştü Reçber, ki je moral za nekaj dni na intenzivni oddelek, nekaj mučnih dni pa sta preživela tudi argentinski nogometni zvezdnik Paulo Dybala in najbolj znan odbojkar na svetu, Francoz Earvin Ngapeth.

Kdo vse je v tem obdobju pristal v postelji, si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji.

Daniel Rugani - nogometaš (Juventus)

Foto: Reuters ​​​

Rudy Gobert - košarkar (Utah Jazz)

Foto: Reuters

Callum Hudson-Odoi - nogometaš (Chelsea)

Foto: Gulliver/Getty Images

Donovan Mitchell - košarkar (Utah Jazz)

Foto: Getty Images

Trey Thompkins - košarkar (Real Madrid)

Foto: Reuters

Kevin Durant - košarkar (Brookly Nets)

Foto: Gulliver/Getty Images

Fernando Gaviria - kolesar (UAE)

Foto: Reuters

Ob njem je v ekipi zbolel še Dmitrij Strahov, medtem ko jo je Tadej Pogačar odnesel brez okužbe.

Christian Wood - košarkar (Detroit Pistons)

Foto: Reuters

Earvin Ngapeth - odbojkar (Zenit Kazan)

Foto: Reuters

Marcus Smart - košarkar (Boston Celtics)

Foto: Reuters

Paulo Dybala - nogometaš (Juventus)

Foto: Reuters

Paolo Maldini in njegov sin Daniel - nekdanji nogometaš AC Milana, sin je zdaj član Milančanov

Foto: Getty Images

Mikel Arteta - trener Arsenala

Foto: Reuters

Cameron van der Burgh - plavalec

Foto: Getty Images

Blaise Matuidi - nogometaš (Juventus)

Foto: Reuters

Sean Payton - trener v NFL (New Orleans)

Foto: Reuters

Marouane Fellaini - nogometaš (Shandong Luneng)

Dušan Vlahović - nogometaš (Fiorentina)

Foto: Reuters

Ob Vlahoviću sta bila pri Fiorentini pozitivna tudi German Pezzella in Patrick Cutrone.

Manolo Gabbiadini - nogometaš (Sampdoria)

Foto: Getty Images

Ob Gabbiadiniju so bili pri Sampdorii pozitivni še Omar Colley, Albin Ekdal, Antonio La Gumina, Morten Thorsby in Fabio Depaoli.

Ezequiel Garay - nogometaš (Valencia)

Foto: Reuters



Pri Valencii naj bi zbolela kar tretjina nogometašev. Med njimi sta bila tudi Jose Gaya in Eliaquim Mangala.

Luca Kilian - nogometaš (Paderborn)

Foto: Reuters

Rüstu Recber - nekdanji nogometaš

Foto: Reuters