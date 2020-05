V Nemčiji odmeva mojstrovina Kampla #video

Nemško prvenstvo, 27. krog, današnje tekme: Mainz : RB Leipzig 0:5 (0:3)

Največja pozornost ljubiteljev vrhunskega klubskega nogometa je v Evropi še vedno usmerjena v Nemčijo. Bundesliga ostaja edina izmed največjih lig, ki v zahtevnem obdobju, zaznamovanem s koronavirusom, nadaljuje sezono. Tekme, ki žal potekajo pred praznimi tribunami prekrasnih in modernih stadionov, rušijo rekorde gledanosti prek televizijskih ekranov.

Kampl blestel v Mainzu

Kevin Kampl se je ustavil v začetni enajsterici RB Leipzig. Foto: Getty Images Edini slovenski udeleženec bundeslige, nekdanji reprezentant Kevin Kampl, se je izkazal v Mainzu. Svetlolasi zvezni igralec je v prejšnjem krogu prispeval podajo za edini zadetek rdečih bikov, ki so doma remizirali s Freiburgom (1:1). Kampl je nastopil prvič po več kot šestih mesecih, saj mu je težave povzročala poškodba gležnja, pred kratkim pa je namignil, da želi podaljšati pogodbo z Leipzigom in mu ostati zvest tudi prihodnje.

Nekdanji slovenski reprezentant je skupaj s soigralci blestel v Mainzu. Rdeči biki so si kmalu zagotovili visoko prednost, na koncu zmagali kar s 5:0 in se na lestvici vrnili na tretje mesto.

Mojstrovina Kevina Kampla, po kateri je podal za četrti gol Leipziga:

Quel chef d’œuvre ! Le travail de Kevin Kampl, la remise exceptionnelle de Nkunku et le bon placement de Timo Werner pour conclure. 🥰 pic.twitter.com/dpZWSciYDg — 𝐋𝐮𝐜𝐚 (@LucaDmng) May 24, 2020

Kampl se je v 47. minuti mojstrsko otresel branilca Jerryja St. Justeja, nato pobegnil po levi strani, si izmenjal dvojno podajo s soigralcem in vrhunsko zaposlil Tima Wernerja, ki se je na tekmi v Mainzu med strelce vpisal kar trikrat in se na lestvici najboljših strelcev bundeslige približal vodilnemu Lewandowskemu.

V polno je zadel tudi Kampl, ko se je v 62. minuti odločil za strel z razdalje, a je sodnik zadetek razveljavil zaradi soigralca Marcela Sabitzerja, ki je bil v nedovoljenem položaju in je oviral pogled vratarju na žogo. Kampl je v 70. minuti zapustil igrišče, takrat so rdeči biki že vodili s 4:0.

Po aferi z zobno ščetko le dočakal krst Heiko Herrlich je debitiral na trenerskem stolčku Augsburga s sladko zmago. Foto: Reuters V uvodnem nedeljskem srečanju je Augsburg v gosteh nadigral Schalke (3:0). To je bila sladka zmaga za 48-letnega gostujočega trenerja Heika Herrlicha, ki v prejšnjem krogu ni smel voditi ekipe zaradi nespoštovanja koronapravil. Med karanteno se je namreč odpravil iz hotela do bližnje trgovine, kjer si je kupil zobno pasto, a s tem kršil pravila. Nekdanji nemški reprezentant je postal trener Augsburga šele marca, tako da je v Gelsenkirchnu debitiral na klopi bavarskega kluba.

Šov mladega zvezdnika Bayerja

Bayer Leverkusen je v soboto v pomembnem sobotnem spopadu za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, v gosteh spravil v slabo voljo Borussio Mönchengladbach. Gostitelje je na praznem stadionu spremljalo kar 13 tisoč kartonastih podob navijačev, poleg njih pa je bil izobešen transparenten s pomenljivo vsebino: "Za Borussio. Proti tekmam duhov (tekmam pred praznimi tribunami)". Domači so klonili in ostali brez tretjega mesta, lekarnarji, ki so pred tem v gosteh odpihnili že Werder (4:1), pa so se povzpeli.

Nevsakdanji prizor na tribunah stadiona Borussia-Park. Vsak od navijačev je za svojo fotografijo na kartonastem postavku odštel 19 evrov, izkupiček pa je Borussia M. namenila v humanitarne namene. Foto: Reuters

Kai Havertz izenačil rekord bundeslige

Že drugič zapored je dvakrat v polno zadel Kai Havertz, 20-letni veliki up nemškega nogometa, za katerega Barcelona ponuja kar 100 milijonov evrov. S tem je izenačil rekord nemškega prvenstva v kategoriji strelcev do 21 let. To je bil že njegov 34. zadetek v elitnem nemškem razredu, toliko jih je do 21. rojstnega dneva dosegel tudi aktualni rekorder, legendarni napadalec Klaus Fischer, z 268 zadetki drugi najboljši strelec nemškega prvenstva vseh časov. Havertz bo dopolnil 21 let 11. junija, do takrat pa lahko odigra še tri tekme in postavil nov rekord.

Borussia Dortmund je v bundesligi zmagala že petič zapored. Foto: Reuters

Boljše volje so bili lahko navijači druge Borussie, tiste iz Dortmunda, ki se je z novo zmago še bolj približala vodilnemu Bayernu. Rumeno-črni so kronali premoč v Wolfsburgu z zadetkoma Raphaela Guerreira in Achrafa Hakimija, 19-letni Norvežan Erling Braut Haaland pa se tokrat ni vpisal med strelce. To je bila že peta zaporedna zmaga Dortmunda v bundesligi. Slednje v torek čaka veliki derbi, saj bodo na domačem Westfalnu gostili vodilni Bayern.

Bayern se je maščeval Eintrachtu

Allianz Arena ni bila na tekmi nemškega prvenstva še nikoli tako prazna. Foto: Reuters Prvak Bayern je na domači Allianz Areni zaigral prvič po prekinitvi sezone zaradi koronavirusa. Odpravil je Eintracht iz Frankfurta (5:2), med strelce pa se je vpisal tudi najboljši strelec bundeslige Robert Lewandowski, ki je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 41 zadetkov!

Bayern je pod vodstvom Hansija Flicka na zadnjih 13 tekmah zmagal kar dvanajstkrat, hkrati pa se je maščeval Eintrachtu za boleč poraz v jesenskem delu, ko so 2. novembra v Frankfurtu izgubili kar z 1:5. Po zgodnji izključitvi Jeroma Boatenga jim je šlo vse narobe, sramoten poraz pa je drago plačal takratni trener Niko Kovač.

Tokrat je bil Bayern veliko bolj prepričljiv. Na začetku drugega polčasa je povedel s 3:0, nato pa je avstrijski reprezentant Martin Hinteregger v pičlih treh minutah znižal zaostanek na 2:3.

Kanadski najstnik Alphonso Davies bo 2. novembra dopolnil 20 let. Foto: Reuters

Drama ni trajala dolgo, ko je mladi Kanadčan Alphonso Davies v 61. minuti povečal prednost na 4:2. Takrat je vajeti v svoje roke znova prevzel bavarski velikan in na koncu tekmeca po festivalu zadetkov nadigral s 5:2. Zadnji zadetek je za branilce naslova dosegel kar Hinteregger, ko je nesrečno zatresel lastno mrežo. Bayern bo tako v torek na veliki derbi v Dortmund odpotoval s prednostjo štirih točk.

Berlinska Hertha je navdušila navijače še z drugo zmago, odkar se igrajo tekme bundeslige po prekinitvi zaradi koronavirusa. Foto: Reuters

V uvodnem dejanju 27. kroga nemškega prvenstva je Hertha v petek v berlinskem derbiju s kar 4:0 razbila Union. V prvem polčasu ni bilo zadetkov, zato pa so domači stopili na plin v drugem delu in se Unionu maščevali za bridek poraz na prvem berlinskem derbiju v zgodovini, ko so jeseni z zadetkom v zadnji minuti izgubili z 0:1.

Hertha prestavil načrte o gradnji lastnega stadiona



Hertha se še dolgo časa ne bo preselila z Olimpijskega stadiona v Berlinu. Foto: Reuters Nemški nogometni prvoligaš Hertha iz Berlina bo zaradi koronakrize moral začasno prestaviti načrte o gradnji lastnega stadiona oziroma o selitvi z olimpijskega stadiona, na katerem zdaj igra svoje tekme. Novega objekta v Berlinu ne bo vsaj do leta 2025. Pri Herthi so načrtovali, da bi se v bližnji prihodnosti preselili z večnamenskega objekta v nemški prestolnici ter postavili lasten, samo nogometu namenjen stadion. Načrte so klubu preprečile predvsem otežene finančne razmere zaradi koronakrize. "Precej malo verjetno je, da bi lahko nov stadion načrtovali do leta 2025," je dejal finančni direktor kluba Ingo Schiller in dodal, da imajo v klubu letos drugačne skrbi: "V teh časih je bistveno, da obvladujemo situacijo." Poleg tega v se mestne oblasti v Berlinu še niso odločile, kje bi lahko stal novi objekt. Ena od možnosti je območje letališča Tegel, ki naj bi ga do novembra dokončno zaprli, potem ko bodo po številnih težavah in preložitvah začetka delovanja vendarle odprli tudi novo letališče Berlin Brandemburg.



Vir: STA

Nemško prvenstvo, 27. krog: Petek:

Hertha Berlin : Union Berlin 4:0 (0:0)

Ibišević 51., Lukebakio 52., Cunha 61., Boyata 77. Sobota:

Borussia Mönchengladbach : Bayer Leverkusen 1:3 (0:1)

Thuram 52.; Havertz 7., 58./11-m, S. Bender 81.



Wolfsburg : Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Guerreiro 32., Hakimi 78.; R. K.: Klaus 80./Wolfsburg Freiburg : Werder Bremen 0:1 (0:1)

Bittencourt 19.; R. K.: Bargfrede 88./Werder



Paderborn : Hoffenheim 1:1 (1:1)

Srbeni 9.; Skov 4.



Bayern München : Eintracht Frankfurt 5:2 (2:0)

Goretzka 17., Müller 41., Lewandowski 46., Davies 61., Hinteregger 74./ag.; Hinteregger 52., 55.



Nedelja:

Schalke : Augsburg 0:3 (0:1)

Löwen 6., Sarenren-Bazee 76., Cordova 90.



Mainz : RB Leipzig 0:5 (0:3)

Werner 11., 47., 75., Poulsen 23., Sabitzer 37.

Kevin Kampl (Leipzig) je odigral 70 minut. Prispeval je podajo za četrti gol, v 62. minuti pa dosegel zadetek, a ga je sodnik razveljavil zaradi nedovoljenega položaja soigralca, ki je oviral vratarja. 18.00 Köln – Fortuna Düsseldorf

Lestvica: 1. Bayern München 27 tekem – 61 točk

2. Borussia Dortmund 27 – 57

3. RB Leipzig 27 – 54

4. Bayer Leverkusen 27 – 53

5. Borussia Mönchengladbach 27 – 52

6. Wolfsburg 27 – 39

7. Freiburg 26 – 37

8. Schalke 27 – 37

9. Hoffenheim 27 – 36

10. Hertha Berlin 27 – 34

11. Köln 26 – 33

12. Augsburg 27 – 30

13. Union Berlin 27 – 30

14. Eintracht Frankfurt 26 – 28

15. Mainz 27 – 27

16. Fortuna Düsseldorf 26 – 23

17. Werder Bremen 26 – 21

18. Paderborn 27 – 18