Kevin Kampl se je odločil

Potem ko se je konec tedna po koronavirusnem premoru vrnilo nemško nogometno prvenstvo, Kevina Kampla z Leipzigom v naslednjem krogu bundeslige čaka dvoboj proti Mainzu. Čeprav so ga rdeči biki na prvem medsebojnem dvoboju v tej sezoni premagali kar z 8:0 in s tem postavili rekord, saj je to najvišja zmaga v klubski zgodovini, nekdanji slovenski rerpezentant opozarja, da to še nič ne pomeni.

"To je metanje peska v oči, Mainz je zdaj povsem druga ekipa z drugim vodstvom. Še vedno si želimo vse tri točke," je dejal 29-letni Slovenec, rojen v Nemčiji, za časnik Leipziger Volkszeitung.

Kampl je v soboto zaigral v nemškem prvenstvu prvič po šestih mesecih. Foto: Getty Images

Kampl je v pogovoru govoril tudi o podaljšanju pogodbe z Leipzigom, ki se zdi na veselje obeh strani neizogibno. Kamplu sodelovanje z Leipzigom poteče leta 2021, slovenski nogometaš pa je že napovedal, da bi rad v klubu ostal.

"Nimam razloga, da bi šel drugam, da bi iskal kaj drugega. Igram za enega najboljših klubov bundeslige, poznam filozofijo moštva in imam v sebi gen tega kluba. Bilo bi škoda, če bi se to sodelovanje končalo," je po poročanju STA še izjavil Kampl, ki je imel v tej sezoni velike težave z zdravjem. Zaradi poškodbe gležnja ni oblekel dresa RB Leipzig vse od začetka novembra. Vse do sobotne tekme, ko je pred praznimi tribunami stadiona v Leipzigu pomagal klubu do točke.