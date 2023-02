Golob bo sprejel prvega tujega voditelja, ki prihaja na njegovo povabilo

Premier Golob bo v petek na gradu Brdo gostil španskega kolega Pedra Sancheza, ki ga je kot prvega tujega voditelja na uradni obisk v Slovenijo povabil predvsem v luči predsedovanja Španije Svetu EU v drugi polovici letošnjega leta, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

V ospredju pogovorov bodo najaktualnejše evropske teme, kot so razmere v Ukrajini, krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva, izzivi v energetiki in enoten evropski odziv na migracije. Govorila bosta tudi o širitveni politiki EU s poudarkom na Zahodnem Balkanu.

Golob in Sanchez bosta spregovorila o nadaljnjem sodelovanju na gospodarskem področju

Dvostranski odnosi med državama so tako na političnem kot gospodarskem področju tesni in se še krepijo, kar kažejo tudi ekonomski kazalniki, so dodali v premierjevem kabinetu. Golob in Sanchez bosta zato spregovorila tudi o možnostih nadaljnje krepitve gospodarskega sodelovanja.

Blagovna menjava med državama je v obdobju od januarja do novembra 2022 po podatkih portala Izvozno okno znašala nekaj več kot milijardo evrov in je na najvišji ravni v zadnjih letih, tako izvoz kot uvoz blaga pa – z izjemo leta 2020, ki ga je zaznamovala pandemija – od leta 2016 stalno naraščata.

Slovenija in Španija krepita sodelovanje tudi v okviru skupine EU-MED oz. MED9, ki jo sestavljajo sredozemske članice EU. Skupini, takrat še imenovani MED7, sta se leta 2021 kot osma in deveta članica pridružili Slovenija in Hrvaška.

Golob je že novembra lani napovedal, da se do pomladi obeta še nekaj bilateralnih obiskov evropskih voditeljev v Sloveniji, pri čemer je omenil tudi Sanchezovega.

Španija bo v drugi polovici leta prevzela predsedovanje Sveta EU

Španija bo v drugi polovici letošnjega leta od Švedske prevzela predsedovanje Svetu EU, Sanchez pa je v luči tega napovedal, da namerava odpotovati na "mini turnejo" po Evropski uniji, na kateri si želi izmenjati mnenja z voditelji držav članic o njihovih stališčih glede najbolj perečih tematik in vprašanj pred objavo seznama prednostnih nalog španskega predsedstva EU.

Sanchez namerava v sklopu turneje obiskati 15 držav, začenja pa jo danes z obiskoma v Avstriji in na Hrvaškem, kjer se bo med drugim sestal z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem in hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. V petek bo nato odpotoval iz Zagreba v Slovenijo, po navedbah španskih medijev pa gre samo v zadnjem primeru za uradni obisk.

V Ljubljani se bo srečal tudi s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.

Sanchez bo Slovenijo obiskal kot prvi španski premier po 22 letih, ko se je na uradnem obisku v Sloveniji mudil José Maria Aznar. Zadnji slovenski premier, ki je bil na obisku v Španiji, pa je bil Marjan Šarec leta 2018, ko ga je v Madridu sprejel prav Pedro Sanchez.