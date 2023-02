Bešič Loredan: Naloga ZZZS je, da se denar porablja smotrno

Minister Bešič Loredan je dejal, da vlada skupščine in članov ZZZS ne krivi za trenutno stanje, a da je zavod odgovoren za to, da se denar smotrno porabi.

Minister Bešič Loredan je dejal, da vlada skupščine in članov ZZZS ne krivi za trenutno stanje, a da je zavod odgovoren za to, da se denar smotrno porabi. Foto: STA

Skupščina ZZZS je obravnavala napovedano zdravstveno reformo, seje pa se je udeležil tudi zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan.

Analiza zdravstvenega sistema je po besedah premierja Roberta Goloba pokazala, da so razmere slabše, kot si kdorkoli v državi misli. Kot je dodal, je lahko zdravstvena reforma le celovita in se je je treba lotiti v središčni točki, pri ZZZS. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so tedaj zavrnili očitke, da je jedro problematike ZZZS in da naj bi pred vlado skrival nekatere podatke.

Cilj: učinkovita poraba javnih sredstev

Člani skupščine so tako na seji od ministra za zdravje v uvodu zahtevali odgovor, zakaj je reformo treba začeti ravno pri ZZZS. Minister je dejal, da vlada skupščine in članov ZZZS ne krivi za trenutno stanje, a da je zavod odgovoren za to, da se denar smotrno porabi, je za TV Slovenija poročala Nastja Stopar.

Vlada želi sistem digitalizirati, tako da bo transparenten in da bo jasno, kam gre denar, za kaj se porablja in zakaj nekatere bolnišnice za enake storitve porabijo več denarja kot druge. Cilj je, da so javna sredstva najučinkoviteje porabljena.

Odprta vprašanja glede tehnoloških kadrov in podatkov

Alenka Kolar z ministrstva za zdravje je predstavila idejo zakona o digitalizaciji: želijo, da je sistem enoten, pri pripravi pa predvidevajo težave predvsem pri iskanju tehnoloških kadrov, pri podatkih, odprta ostajajo vprašanja, kateri zdravstveni delavci bodo imeli vpogled v pacientove podatke, v katere podatke, koliko časa in tudi, kakšno vlogo ima pri tem pacient.

ZZZS reformo sicer podpira

Napovedano zdravstveno reformo sicer v ZZZS pozdravljajo, a ne želijo, da se usmeri le na enega deležnika v zdravstvenem sistemu. Pričakujejo tudi okrepitev socialnega modela zdravstvenega zavarovanja, uvedbo strukturnih sprememb na področju upravljanja in organizacije v zdravstvu ter izboljšanje javnofinančnih virov za zdravstvo. Z reformo naj bi tudi poskrbeli za dolgoročno vzdržnost zdravstvenega sistema.

Dva nova člana skupščine

Vlada je na dopisni seji razrešila tri člane skupščine ZZZS, predstavnike delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb, in sicer Heleno Ulčar Šumčić, Ireno Drmaž in Oskarja Salecla. Za preostanek mandata, do 25. oktobra 2025, je za predstavnika delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb imenovala Petra Štembergerja in Mirando Groff Ferjančič.