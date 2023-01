Direktorica ZZZS: Golobove očitke zavračamo

Izpostavila je, da si na ZZZS prizadevajo za spremembo njihove vloge v sistemu in da si želijo, da bi ta bila, glede na njihov položaj kupca in plačnika storitev, bolj aktivna, podobno kot je to v Avstriji, Nemčiji in tudi Estoniji, s ciljem določanja bolj realnih cen zdravstvenih storitev.

Golob: To je neverjetno

"Osredotočiti se moramo na največji del problema, to je 4,5 milijarde evrov javnega denarja davkoplačevalcev, ki skoraj nenadzorovano kroži po sistemu. Danes smo bili soočeni s številkami, ki so nas presenetile. Na eni strani imamo javne bolnišnice, ki so imele v lanskem letu skupaj 170 milijonov evrov izgube, na drugi strani pa zdravstvene domove in lekarne z več kot 200 milijonov evrov dobička. To je neverjetno, kako imamo lahko znotraj enega sistema tako velikanske razlike v uspešnosti?" je po vrhu koalicije, kjer so šest ur razpravljali le o slovenskem zdravstvu, v Odmevih na RTV Slovenija dejal predsednik vlade Robert Golob.

Pojasnil je tudi, zakaj se bodo najprej osredotočili na strukturno prenovo ZZZS, šele kasneje pa sledi področje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

"Dopolnilno zavarovanje je v primerjavi s 4,5 milijarde evrov vredno 600 milijonov evrov. Dobički zavarovalnic, ki naj bi jih odpravili, pa 60 milijonov. 60 milijonov v primerjavi s 4,5 milijarde evrov, logično je, kje bomo začeli. Dopolnilno zavarovanje je nekaj, kar moramo odpraviti, ostaja v koalicijski pogodbi in ostaja ena od devetih prioritet. Osnovno in dopolnilno zavarovanje bomo združili v univerzalno, v neko novo zavarovanje. A to pride na vrsto na koncu, ko bomo morali zagotoviti vire za to reformo," je razložil Golob.

Fakin: Hočejo prevzeti ZZZS in dobiti nadzor nad 4,5 milijarde evrov sredstev

Samo Fakin, minister za zdravje v nekdanji Šarčevi vladi in član skupščine ZZZS, je po poročanju Dela dejal, da je omenjeni "napad" na ZZZS zgolj preusmerjanje pozornosti od ključnih in bistveno težjih problemov v zdravstvu. "Niso zmožni skrajšati čakalnih vrst, urediti upravljanja bolnišnic, ne ukvarjajo se s problemom koncesionarstva, 'dvoživkarstva', pač pa so izbrali lažjo pot in pozornost preusmerili k najlažji tarči. Pri tem niso znali povedati, kako bo strukturna reorganizacija izboljšala zdravstveni sistem," je izpostavil.

Glede nejasnega očitka o odtekanju denarja je dejal, da je ZZZS pod nadzorom računskega sodišča in da bi to hitro ugotovilo, če bi šlo kaj narobe. Fakin je ponovil, da gre za čudovito preusmeritev pozornosti, bistvo pa je drugje: "Hočejo prevzeti ZZZS in dobiti nadzor nad 4,5 milijarde evrov sredstev. Vse vlade imajo to željo, da bi obvladovale likvidni denar delodajalcev in delojemalcev."

Že v preteklosti so po njegovih besedah nastajale ideje o razgradnji skupščine ZZZS, zato se, kot pravi, ne bo čudil, ko bodo tudi zdaj ta organ želeli preoblikovati na način svetov bolnišnic in vanj kadrovati svoje ljudi.