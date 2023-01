Golob: Denar nenadzorovano kroži. Soočeni smo bili s številkami, ki so nas presenetile.

"Osredotočiti se moramo na največji del problema, to je 4,5 milijarde evrov javnega denarja davkoplačevalcev, ki skoraj nenadzorovano kroži po sistemu. Danes smo bili soočeni s številkami, ki so nas presenetile. Na eni strani imamo javne bolnišnice, ki so imele v lanskem letu skupaj 170 milijonov evrov izgube, na drugi strani pa zdravstvene domove in lekarne z več kot 200 milijonov evrov dobička. To je neverjetno, kako imamo lahko znotraj enega sistema tako velikanske razlike v uspešnosti," je po vrhu koalicije, kjer so šest ur razpravljali le o slovenskem zdravstvu, v Odmevih na RTV Slovenija povedal predsednik vlade Robert Golob.

Na koalicijskem vrhu, na katerem naj bi obravnavali več reform, so se na koncu na več kot šest ur trajajoči razpravi osredotočili samo na področje zdravstva. "Danes smo predstavili časovnico za devet prioritetnih ukrepov, ki imajo zakonodajni okvir, ki mora biti sprejet najkasneje do konca letošnjega leta, nekatere stvari bodo sprejete v dveh mesecih, ostale sledijo. Implementacija pa sledi do leta 2025. Torej ločimo pripravo zakonodajnega okvirja od implementacije, ker nočemo obljubljati stvari, ki jih ne znamo izvesti. Zato smo namenoma naredili dve časovnici," je v oddaji o današnjih pogovorih s koalicijskimi partnerji povedal Golob.

Po besedah predsednika vlade so se dogovorili, da bodo vsi prisotni člani koalicije podpisali zavezo za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme. Do četrtka bodo pripravili konkretno časovnico zakonodajnih in izvedbenih ukrepov do leta 2025. O projektih in časovnici reformiranja slovenskega zdravstva pa že danes poroča N1. Po njihovih neuradnih informacijah naj bi začeli z digitalizacijo in s strukturno prenovo zavoda za zdravstveno zavarovanje, na koncu časovnice, torej do leta 2025 pa naj bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Z digitalizacijo po estonskem sistemu bomo odpravili vse meglice v zdravstvu

O strukturni prenovi zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je v Odmevih spregovoril tudi premier. "Z digitalizacijo po estonskem sistemu bomo odpravili vse meglice v zdravstvu. To se bo zagotovo zgodilo do konca leta. Zato je to prvi korak, v dveh mesecih naj bi bil sprejet zakonski okvir in takoj zatem sledi implementacija," je povedal Golob.

Pojasnil je tudi, zakaj se bodo najprej osredotočili na strukuturno prenovo ZZZS, šele kasneje pa sledi področje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

"Dopolnilno zavarovanje je v primerjavi s 4,5 milijarde evrov vredno 600 milijonov evrov. Dobički zavarovalnic, ki naj bi jih odpravili, pa 60 milijonov. 60 milijonov v primerjavi s 4,5 milijarde evrov, logično je, kje bomo začeli. Dopolnilno zavarovanje je nekaj, kar moramo odpraviti, ostaja v koalicijski pogodbi in ostaja ena od devetih prioritet. Osnovno in dopolnilno zavarovanje bomo združili v univerzalno, v neko novo zavarovanje. A to pride na vrsto na koncu, ko bomo morali zagotoviti vire za to reformo," je razložil Golob.

Na vprašanje voditelja, ali bomo državljani in tudi podjetja ob uvedbi univerzalnega zavarovanja plačevali več, pa je Golob odgovoril: "Skozi digitalizacijo moramo postaviti transparenten sistem, izkoreninit korupcijo in šele takrat bomo vedeli koliko virov potrebujemo. Mogoče bomo v prvih fazah tako uspešni, da se bo izkazalo, da so viri manjši problem, kot zgleda danes."