Na mednarodnem sejmu obrambne industrije Sidec v Celju so danes popoldne razpravljali o vlogi kibernetske varnosti v sodobnih obrambnih strategijah. Med drugim so spregovorili o izzivih kibernetske varnosti v kritični infrastrukturi v dobi kvantnega računalništva ter se strinjali o nujnosti sodelovanja podjetij, odločevalcev in raziskovalcev.

"Tehnologija napreduje in s tem tudi grožnje," je na začetku izpostavil Marko Hölbl s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki je povezoval razpravo.

Andrea Pompili iz italijanskega podjetja za programsko opremo CY4GATE je pojasnil, da vojskovanje v sodobnem času poteka na različnih ravneh, tudi v kibernetskem prostoru. Ključno je, da je obramba na tem področju vzpostavljena še pred dejanskim napadom, za oblikovanje učinkovitih rešitev pa je po njegovih besedah potrebno sodelovanje obrambne industrije, oblasti in akademske sfere.

Ajda Vodlan z ministrstva za obrambo se je strinjala, a opozorila na pomen poznavanja obrambnega področja. "Imamo zelo dobra slovenska podjetja, ki imajo najboljše izdelke, ter raziskovalne organizacije, ki so med najboljšimi na svetu. Težava pa je, da večina ljudi, ki niso v vojski, ne ve, kako vojska danes deluje. Razmišljati moramo, kako industrijo in raziskovalce bolj vključiti v vojaški sistem, da bodo dobili potrebne informacije," je dejala.

Največjo grožnjo v tem desetletju predstavljajo napadi na dobavne verige

Podjetjem zato svetuje, da poiščejo pomoč ljudi, ki poznajo vojsko, saj ima ta specifične potrebe. "Ključno je sodelovanje vojaške in civilne sfere na vseh ravneh," je dodal Mihael Nagelj z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Po besedah predstavnika podjetja Viris Milana Gaborja število kibernetskih napadov raste, pred njimi niso varne niti najnovejše tehnologije. Opazno je pospešeno stopnjevanje napadov, ki jih sponzorirajo države, kot največja grožnja v tem desetletju pa so opredeljeni napadi na dobavne verige.

"Grožnje so hitrejše, bolj prikrite in politično motivirane"

Gabor meni, da je treba krepiti tudi sposobnosti upravljanja incidentov. "Tu še manjka znanja in navodil, kako se soočati s takšnimi dogodki, ne le v tehničnem smislu, ampak tudi družbenem in medijskem," je dejal. "Kibernetski prostor je danes zagotovo strateško področje v globalni obrambi. Grožnje so hitrejše, bolj prikrite in politično motivirane," je še povedal.

Matej Rabzelj s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je predstavil priložnosti za rešitve dvojne rabe v kibernetski varnosti. Peter Ceferin iz podjetja Smart Com in Egon Milanič iz Urada vlade RS za varovanje tajnih podatkov sta govorila o kibernetski varnosti v dobi kvantnega računalništva. Strinjali so se, da je nujno vlaganje v znanje. "Potrebujemo več inženirjev, ki se bodo znali soočati s tem. Ker konec koncev je tu še vedno ključna vloga ljudi," je dejal Ceferin.

Dopoldanski del sejma je bil namenjen razpravi o naprednih energetskih rešitvah, ki krepijo operativno pripravljenost in odpornost na področju obrambe.