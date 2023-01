Takšno prenovo zdravstvenega sistema naj bi načrtovala koalicija

Na koalicijskem vrhu, na katerem naj bi obravnavali več reform, so se na koncu na več kot šest ur trajajoči razpravi osredotočili samo na področje zdravstva. Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba so se dogovorili, da bodo vsi prisotni člani koalicije podpisali zavezo za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme. Do četrtka bodo pripravili konkretno časovnico zakonodajnih in izvedbenih ukrepov do leta 2025. Začeli naj bi z digitalizacijo in s strukturno prenovo zavoda za zdravstveno zavarovanje, poroča N1, kjer so neuradno pridobili podatke o ključnih projektih koalicije in okvirni časovnici, o kateri so razpravljali danes.