ZZZS bo lanski 133-milijonski primanjkljaj pokril iz lastnih virov

Za letošnje leto je pri poslovanju ZZZS načrtovan primanjkljaj v višini 48,4 milijona evrov in bo po načrtih v celoti pokrit z lastnimi viri ZZZS iz leta 2022. Foto: Bojan Puhek

ZZZS je lani nemoteno financiral pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, a s primanjkljajem v višini okoli 133 milijonov evrov, ki ga je pokril z lastnimi viri iz presežkov preteklih let. Letos ob negotovih razmerah poslovanja načrtujejo 48-milijonski primanjkljaj, v finančni načrt pa ob tem še niso vključeni finančni učinki novih obveznosti.

Prvo grobo oceno lanskoletnega finančnega poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na današnji novinarski konferenci predstavila generalna direktorica Tatjana Mlakar. ZZZS je realiziral prihodke v višini 3,94 milijarde evrov in odhodke v višini 4,1 milijarde evrov. ZZZS je lansko leto tako sklenil s 133,3 milijona evrov primanjkljaja. Tega bodo v celoti pokrili iz lastnih virov, in sicer iz ustvarjenih presežkov iz preteklih let. Stanje lastnih virov je konec leta znašalo 60,7 milijona evrov.

Prihodki so bili lani od načrtovanih višji za 35 milijonov evrov. Po besedah Mlakarjeve so bili višji predvsem zaradi večjih prihodkov od prispevkov zaradi ugodne gospodarske rasti in zaradi večjih transferjev iz državnega proračuna, predvsem zaradi kritja povečanih obveznosti na račun epidemije covid-19.

Odhodki, ki so bili od načrtovanih nižji za 25,7 milijona evrov, pa so bili v primerjavi s predhodnim letom večji za 556 milijona evrov, "predvsem zaradi visoke, več kot 43-odstotne rasti odhodkov za bolniška nadomestila ter zaradi rasti odhodkov za bolniški stalež zaradi izolacij ob okužbi z novim koronavirusom, ki jih je bilo v lanskem letu skoraj za 200 milijonov evrov". Prav tako so na višje odhodke med drugim vplivali dogovori vlade s sindikati za dvig plač v zdravstvu, povišanje cen zdravstvenih storitev, uskladitev z inflacijo, tudi večja realizacija programov zdravstvenih storitev pri izvajalcih v primerjavi z letom prej.

"ZZZS je v letu 2022 posloval v zahtevnih finančnih pogojih, ki jih je v veliki meri še vedno narekovala epidemija covid-19, pa tudi naraščajoči odhodki, tudi zaradi novih obveznosti, za katere država žal ni zagotovila zadostnega kritja z novim trajnim virom financiranja," je še ocenila Mlakarjeva. Kljub temu je ZZZS lani zagotavljal nemoteno in stabilno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter izvajalcev zdravstvenih storitev.

Za leto 2023 načrtovan primanjkljaj v višini 50 milijonov evrov

Za letošnje leto je pri poslovanju ZZZS načrtovan primanjkljaj v višini 48,4 milijona evrov in bo po načrtih v celoti pokrit z lastnimi viri ZZZS iz leta 2022. V to oceno poslovanja pa še niso vključeni zadnji dogovori o višjih plačah v zdravstvu ter uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih in obsegu sredstev za leto 2023, ki je začela veljati danes, je opozorila direktorica področja za finance in računovodstvo Daniela Dimić. Gre za okoli 150 milijonov evrov finančnih učinkov, ki še niso vključeni v finančni načrt.