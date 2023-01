Minister za zdravje bo predstavil analizo stanja slovenskega zdravstva

Kot je po koncu koalicijskega vrha pojasnil premier Robert Golob, je analiza pokazala, da so razmere slabše, kot si kdorkoli v državi misli, ter da je lahko zdravstvena reforma le celovita in da se jo je treba lotiti v središčni točki, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

ZZZS zavrača očitke

Na ZZZS so v četrtek ostro zavrnili vladne očitke o nekontroliranem odtekanju denarja, korupciji in skrivanju določenih podatkov. Poudarili so, da ZZZS posluje skladno z veljavno zakonodajo in je "najbolj nadzirana institucija v Sloveniji", ki jo vsako leto revidira tudi računsko sodišče.

Analiza je po Golobovih besedah postregla tudi z nepričakovanim podatkom - številka pacientov brez izbranega družinskega zdravnika je že skoraj 20 let višja od 100.000. "In meni je nenavadno, da se tega nihče ni zares lotil," je dejal. Napovedal je, da bodo v roku šestih tednov pripravili načrt, kako to številko spraviti v okvirje, ki si jih Slovenci zaslužijo, in jo torej radikalno znižati.

Zdravstveno reformo bo koordiniral Golob

Nad pripravo zdravstvene reforme bo bdela medresorska delovna skupina za zdravstvo, ki jo bo neposredno koordiniral premier Golob, pripravljal pa jo bo strateški svet za zdravstvo, ki bo po novem prav tako deloval pod njegovim okriljem.

Dosedanji strateški svet, ki je deloval pri ministrstvu za zdravje, bo po besedah Danijela Bešiča Loredana po ustanovitvi novega ukinjen, večina članov sveta pa bo imenovanih v nov svet, ki ga bo vodil kirurg Erik Brecelj. Slednji bo, tako minister, tisti, ki bo tako njemu kot premierju nastavil ogledalo, saj "pove točno tako, kot misli, in ga ni mogoče kupiti".