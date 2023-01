Janša o zdravstvu: Korupcija in slabe plače, v prestolnici pa še ljubljanski vzroki

"Pri boju s korupcijo je naša vlada naredila pomemben reformni korak. To je bila sprememba zakona o javnem naročanju v zdravstvu, ustanovitev urada za referenčne cene, na podlagi česar se je vzpostavljal sistem, kjer se dajo nabavne cene primerjati," je dejal Janša ter poudaril, da je vlada Roberta Goloba takoj po prevzemu oblasti omenjeni zakon in pristojni urad ukinila. "Tako da stvari niso več primerljive," je dejal Janša.

"Nismo več zaprti v neko Jugoslavijo"

"V zdravstvu je veliko problemov, je tudi veliko odličnosti, o katerih se premalo govori. Je tudi veliko žrtvovanja tistih, ki delajo v zdravstvu, in na to se velikokrat pozablja," je dejal Janša. Po njegovih besedah so slabe plače v zdravstvu zelo problematične, saj se lahko zdravniki brez težav zaposlijo v drugih članicah EU. "In ko rešujemo ta problem v Sloveniji, se moramo zavedati, da zdaj nismo več zaprti v neko Jugoslavijo, kjer greš težko čez mejo," je o problematiki plač v zdravstvu še dejal Janša.

Ljubljanski vzroki

"Tukaj ni vzrok zgolj splošno stanje v zdravstvu, ampak so specifični ljubljanski vzroki. Slabo vodenje zavoda, pa tudi občine," je zaradi kolapsa zdravstva v Ljubljani Janša s prstom pokazal na Zorana Jankovića. "Jaz si ne predstavljam, kako je lahko nekdo direktor zdravstvenega doma, javnega, državnega oziroma občinskega, mestnega, hkrati pa ima tudi - bom rekel - privatno zdravstveno ustanovo, kjer so pač neki drugi principi. Protikorupcijska komisija je sicer baje ugotovila, da to ni nezdružljivo, mogoče z njihovimi pravili, ampak z zdravo pametjo pa je to seveda nezdružljivo," je še poudaril Janša.