Vsi koalicijski poslanci podpisali zavezo za izvedbo zdravstvene reforme

Koalicijski partnerji Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica so danes uskladili zaveze za sodelovanje in podporo pri izvedbi zdravstvene reforme. Pod dokument se je podpisalo vseh 53 poslancev koalicije.

Dogovor o podpisu zavez je bil sprejet na Vrhu koalicije 18. januarja 2023, ko je bila predstavljena analiza delovanja slovenskega zdravstvenega sistema. Zaveze vključujejo prednostne naloge za izvedbo zdravstvene reforme in opredeljujejo časovnico za njihovo izvedbo.

"Cilj koalicije in vlade je učinkovit javni zdravstveni sistem, ki vsakomur omogoča pravočasen dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev. Za dosego tega cilja in učinkovito izvedbo zdravstvene reforme si bomo aktivno prizadevali skupaj," so še zapisali v sporočilu za javnost.