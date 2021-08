Talibani: ''Zapustite letališče, tudi roka za evakuacijo ne bomo podaljšali''

Na novinarski konferenci v Kabulu je Zabihulah Mudžahid dejal, naj gredo ljudje, ki so na letališču, domov, saj je njihova varnost zagotovljena, poročajo tuje tiskovne agencije.

Skrajni datum je 31. avgust

Mudžahid je še zatrdil, da po 31. avgustu evakuacij iz Afganistana ne bo več. "Do tega datuma morajo vsi oditi," je dodal. "Imajo letala, imajo letališče, naj spravijo svoje ljudi od tam," je še dejal po navedbah STA.

Več držav si želi podaljšanje roka, da bi iz Afganistana lahko umaknile vse svoje državljane in afganistanske sodelavce. Združene države Amerike sicer podaljšanju roka niso naklonjene in zatrjujejo, da bodo umik končale do takrat.

Ženske v službo, otroci v šole in normalno delovanje medijev

Mudžahid je danes še dejal, da ženskam ne bodo trajno onemogočali, da delajo, temveč pripravljajo vse potrebno, da bi lahko še naprej hodile v službo.

Zatrdil je tudi, da šole, univerze, pa tudi bolnišnice ter radijske in televizijske postaje v državi znova delujejo.

Ni pa mogel potrditi poročanja ameriškega časnika Washington Post, da se je soustanovitelj talibanov, mula Abdul Gani Baradar, srečal z vodjo ameriške obveščevalne službe Cia Williamom Burnsom. Dejal je zgolj, da je imelo politično vodstvo skupine srečanja s predstavniki različnih veleposlaništev tujih držav, tudi z Združenimi državami Amerike.

Ponedeljkovega srečanja prav tako ni potrdil tiskovni predstavnik Cie. Dejal je, da agencija "nikoli ne govori o direktorjevih potovanjih", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Washington Post, ki se je pri poročanju skliceval na neimenovane ameriške vire, ni razkril vsebine srečanja med Burnsom in Baradarjem. Je pa poročal, da sta verjetno govorila tudi o morebitni preložitvi roka za umik ameriških sil iz Afganistana in s tem evakuacij ljudi iz Kabula.

Evakuirali že skoraj 60 tisoč ljudi

Združene države Amerike so v zadnjih 24 urah prvič v enem dnevu evakuirale več kot 12 tisoč ljudi. Od ponedeljka zjutraj do danes je 37 letal ameriške vojske iz države odpeljalo 12.700 ljudi, je sporočila Bela hiša. V enakem časovnem obdobju pa je 57 letal mednarodnih partnerjev evakuiralo okoli 8.900 ljudi.

Od sredine avgusta, ko so talibani prevzeli oblast v Afganistanu, so Združene države Amerike evakuirale ali pa omogočile evakuacijo skupno 58.700 ljudem.

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je medtem pojasnil, da so Afganistan zapustili že vsi Italijani, ki so to želeli. Po besedah obrambnega ministra Lorenza Guerinija pa je Italija iz Kabula evakuirala tudi okoli 3.740 Afganistancev in njihovih družin. Od tega jih je skoraj 2.670 že v Italiji.