Opozorilni streli in nadzor nad vstopnimi točkami, tisoči še čakajo na odhod #video #foto

Medtem ko imajo nadzor nad Afganistanom talibani, na letališču za red med drugim skrbijo ameriški in britanski vojaki.

Ameriško veleposlaništvo je danes pozvalo svoje državljane, naj se izogibajo letališča, saj obstaja varnostna grožnja v bližini vstopnih točk. Do letališča naj se odpravijo le, če dobijo takšno navodilo s strani predstavnikov ameriške vlade.

O vstopnih točkah odloča ameriška vojska

Pred vstopnimi točkami na letališče sicer prihaja do prerivanj in napetih situacij. Ameriška vojska odloča, kdaj in kako se odpirajo vstopne točke. Po zvočnikih naj bi na severni strani letališča sporočili, da bodo vrata zaprta dva dni, je za dpa po poročanju STA dejal očividec.

Talibani iščejo svoje nasprotnike

Eden od očividcev je opisal, da pred letališčem čakajo ljudje iz vseh družbenih slojev, med njimi so igralci, televizijske osebnosti, mladi, ženske z novorojenčki, invalidi.V zadnjem tednu so z letališča v Kabulu iz Afganistana evakuirali več tisoč ljudi. Kot je v petek dejal ameriški predsednik, so od 14. avgusta iz Afganistana z letali rešili okoli 13.000 ljudi, samo v četrtek 5.700.Vendar pa tisoči še vedno čakajo na svojo priložnost, saj se bojijo za svoja življenja. Predvsem gre za Afganistance, ki so v zadnjih 20 letih sodelovali s tujimi silami ali diplomatskimi misijami oziroma so bili aktivni na področju človekovih pravic.

Zaupno poročilo Združenih narodov je pred dnevi razkrilo, da so talibani oblikovali seznam sodelavcev Združenih držav Amerike in Nata in da jih že iščejo, čeprav so sprva obljubljali amnestijo za vse. Tudi s terena prihaja vse več poročil o iskanju nasprotnikov talibanov, prav tako o zatiranju žensk.

V Kabul prispel soustanovitelj talibanov

V Kabul je danes prispel soustanovitelj talibanov in eden njihovih najvišjih predstavnikov mula Abdul Gani Baradar. Čakajo ga pogovori o vzpostavitvi nove afganistanske vlade, pa poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Baradar se bo v Kabulu "srečal s talibanskimi voditelji in predstavniki drugih političnih sil za vzpostavitev vključujoče vlade", v okviru pogajanj naj bi se srečal z več političnimi voditelji, med drugim z vodjo visokega sveta za spravo Abdulahom Abdulahom, po navedbah STA poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Abdul Gani Baradar (v ospredju) je bil eden najbolj zaupanja vrednih sodelavcev ustanovitelja in prvega vodje talibanov mule Omarja. Najprej se je boril proti sovjetskim četam med invazijo države na Afganistan, kasneje pa je bil eden najpomembnejših poveljnikov talibanov. Foto: Reuters

Po invaziji Združenih držav Amerike leta 2001 in propadu talibanske vlade se je Baradar boril proti silam zahodne koalicije. Leta 2010 so ga pakistanske in ameriške posebne službe ujele na jugu Pakistana.

Leta 2018 je bil izpuščen iz zapora. Posebni odposlanec Združenjih držav Amerike za Afganistan Zalmay Khalilizad je kasneje povedal, da so njegovo izpustitev zahtevale Združene države Amerike.

Februarja 2020 je v imenu talibanov v Dohi podpisal mirovni sporazum z Združenimi državami Amerike za končanje ameriške vojaške prisotnosti v Afganistanu. Pogovarjal se je s takratnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in se večkrat srečal z nekdanjim državnim sekretarjem Združenih držav Amerike Mikom Pompeom. V skladu s sporazumom so se morali Američani umakniti iz Afganistana, talibani pa opustiti teroristične dejavnosti in začeti pogajanja z vlado v Kabulu.

V Kabulu se medtem mudi tudi Kalil Hakani, ki ga iščejo Združene države Amerike, za njegovo izročitev pa so pripravljene plačati pet milijonov dolarjev. Stric namestnika vodje talibanov Siradžusdina Hakanija je v petek vodil molitev v eni od mošej v Kabulu, piše britanski BBC.

Še en vidnejši član mreže Hakani Anas Hakani naj bi bil prav tako že v Kabulu, kjer se je srečal z nekdanjim predsednikom Hamidom Karzajem in vodjo visokega sveta za spravo Abdulahom Abdulahom. Foto: Reuters

Mreža Hakani je ena najmočnejših in najbolj zastrašujočih skrajnih skupin, s katero so v zadnjih letih povezali večino nasilnih napadov proti afganistanskim silam in zahodnim zaveznikom. Po pričakovanjih bodo igrali pomembno vlogo v novem režimu, še poroča AFP.