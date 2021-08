Pretresljivi posnetki iz Afganistana: kolaps na letališču, talibani na zlatih stolih #video

V afganistanski prestolnici Kabul je po prihodu in zmagi talibanov zavladala panika. Več tisoč ljudi je preplavilo tamkajšnje letališče v obupnem poizkusu, da bi zapustili državo. Američani, ki so vmes dokončali evakuacijo veleposlaništva, skušajo zavarovati letališče, pri tem pa tudi streljajo v zrak.

Medtem se je iz tujine oglasil tudi predsednik Ašraf Gani in priznal, da so talibani zmagali v vojni. Afganistan so zavzeli v vsega desetih dneh.

"Talibani so zmagali po razsodbi njihovih mečev in pušk in so zdaj odgovorni za čast, lastnino in samoohranitev državljanov," je Gani zapisal na Facebooku.

Gani je dejal, da se je umaknil, da bi preprečil prelivanje krvi. Kam se je zatekel, ni jasno. Po poročanju afganistanskih virov je pobegnil v Tadžikistan, po nekaterih navedbah pa morda v Uzbekistan.

Osupljivo hitra predaja

Predaja afganistanskih vladnih sil je bila v nedeljo osupljivo hitra. Prestolnico so predali brez odpora, kar je med prebivalci mesta povzročilo paniko in strah pred maščevanjem talibanov.

Na tisoče ljudi se je zgrnilo na letališče in poskuša najti izhod iz države. Posnetki kažejo ogromno množico ljudi na ploščadi na letališču, kjer letala običajno vkrcavajo potnike. Po navedbah prič je na letališču pravi kaos, ki ga ameriški vojaki skušajo preprečiti tudi s streli v zrak.

Notranjost palače Abdula Rashida Dostuma, nekdanjega vojaškega poveljnika. Ta je ob prihodu talibanov hitro zapustil mesto Mazar-i-Sharif. Na posnetku talibani posedajo na zlatih stolih v notranjosti razkošne vile.

ZDA poslale šest tisoč vojakov

ZDA so v Afganistan za zavarovanje evakuacije ameriških državljanov iz Kabula, predvsem diplomatskega osebja, poslale šest tisoč vojakov. Ponoči so dokončali evakuacijo veleposlaništva in spustili zastavo. To so potrdili tudi v State Departmentu.

ZDA so poleg tega v izjavi, ki se ji je pridružilo še 65 držav, pozvale talibane, naj pustijo ljudi, da zapustijo Afganistan, če to želijo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je talibane pozval k zadržanosti in spoštovanju pravic zlasti žensk in deklic, ki so močno trpele že v prejšnjem obdobju talibanske vladavine. Danes se bo zaradi položaja v Afganistanu sestal tudi Varnostni svet ZN.

Situacija je sicer kaotična po vsej državi, iz katere že prihajajo poročila o maščevalnih pohodih nad tistimi, ki naj bi bili povezani z afganistansko vlado ali tujimi silami, ali pa tistimi, ki se nočejo povsem pokoriti novi oblasti. Prihajajo tudi poročila o tem, kako so talibani že odvzeli vse pravice ženskam in deklicam.

Talibani zavzeli predsedniško palačo in pozirali za mizo.