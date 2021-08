Talibani zavzeli še Džalalbad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Afganistanski talibani so danes zavzeli še mesto Džalalbad, tako da zdaj nadzorujejo vsa večja mesta v državi razen prestolnice Kabul, od katere so oddaljeni le dobrih deset kilometrov.

Talibani so že v soboto zavzeli mesto Mazar-i-Šarif, danes pa so brez boja vstopili še v nekdanjo utrdbo vladnih sil Džalalbad.

Pred vrati Kabula

Povsem so se že približali tudi prestolnici Kabul. ZDA so po poročanju britanskega BBC danes začele evakuirati svoje osebje z veleposlaništva v Kabulu. Zaposlene so prepeljali na letališče, od koder jih bodo z vojaškimi transportnimi letali odpeljali iz države. V tej operaciji sodeluje pet tisoč ameriških vojakov.