Talibani nadaljujejo z osvajanjem mest: zavzeli so ključno mesto na severu

V zadnjih 24 urah so talibani tako osvojili še pet glavnih mest afganistanskih pokrajin.

Talibani so danes zavzeli tudi ključno mesto na severu Mazar-i-Šarif, eno večjih v državi. Kot so potrdili tudi predstavniki afganistanskih oblasti, so talibani zavzeli ključne vladne stavbe, vključno z guvernerjevim uradom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vladne sile zdaj od večjih mest nadzorujejo le še prestolnico Kabul in Džalalabad.

Talibani so Mazar-i-Šarif, glavno mesto pokrajine Balk, oblegali skoraj teden dni. Na pomoč vladnim silam sta s svojimi bojevniki prišla tudi pomembna protitalibanska borca Abdul Rašid Dostum in Ata Mohamed Nur, ki pa sta se zdaj prav tako kot vojaki afganistanske vojske umaknila in prepustila mesto talibanom.

Talibani so v Mazar-i-Šarifu zavzeli tudi tamkajšnji zapor in osvobodili zapornike. Po besedah tiskovnega predstavnika talibanov Zabihulaha Mudžahida je mesto povsem pod njihovim nadzorom.

V zadnjih 24 urah so talibani tako osvojili še pet glavnih mest afganistanskih pokrajin. Skupno že 26 od 34. Nadzorujejo že več kot dve tretjini države, številna mesta pa so osvojili praktično brez odpora.

Povsem so se že približali tudi prestolnici Kabul, od katere naj bi bili oddaljeni le še kakšnih deset kilometrov. Medtem se zahodne sile v Kabulu pospešeno pripravljajo na evakuacijo, zlasti diplomatskih predstavništev. Američani so v ta namen nazaj v Afganistan poslali 3.000 svojih vojakov. Podobno so se odločili tudi Britanci.