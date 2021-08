V Afganistanu kritične razmere, nujna je evakuacija tujih državljanov

Današnji nujni sestanek veleposlanikov zveze Nato o varnostnih razmerah v Afganistanu bo potekal zlasti v luči načrtovanih evakuacij tujih državljanov. Razmere v državi so vse slabše, odkar so talibani po naznanitvi umika ameriške vojske sprožili ofenzivo in zavzeli že pretežen del države. London je bil danes kritičen do odhoda Združenih držav Amerike.

Pogovore veleposlanikov iz 30 držav članic bo vodil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Osredotočili naj bi se predvsem na načrte evakuacij tujih državljanov.

Vodilni sili v zavezništvu, Združene države Amerike in Velika Britanija, sta namreč v četrtek naznanili, da v državo pošiljata skupno več tisoč vojakov, ki naj bi poskrbeli za varno evakuacijo njihovega diplomatskega osebja in državljanov.

Razmere vse slabše, prestolnice padajo druga za drugo

Varnostne razmere v državi so namreč ob hitrem napredovanju talibanov vse slabše. Odkar so Združene države Amerike spomladi naznanile dokončen odhod iz Afganistana, so talibani v ofenzivi, ki je zlasti v zadnjem tednu izjemno bliskovita, zavzeli že niz pokrajinskih prestolnic, nazadnje tudi Kandahar, drugo največje mesto v državi. V vladnih rokah ostajajo le še Kabul in nekateri posamezni drugi deli države.

Talibani po siloviti vojaški ofenzivi v strateško pomembnem mestu Gazni, 12. avgust 2021

Velika Britanija je bila sicer danes kritična do umika ameriške vojske iz Afganistana, češ da bi vrnitev talibanov lahko ustvarila gojišče za skrajneže, ki so grožnja vsemu svetu. "Seveda se bo najverjetneje vrnila Al Kaida," je dejal britanski obrambni minister Ben Wallace in dodal, da bi to pomenilo varnostno grožnjo tako zanje kot za njihove interese.

Talibani so danes zavzeli glavno mesto province Logar Pul e Alam, ki je od Kabula oddaljeno le 50 kilometrov, s čimer so še korak bližje sedežu države. Poleg tega so zavzeli še glavni mesti provinc Uruzgan in Zabul, ki so jih predstavniki lokalnih oblasti predali brez boja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Talibani so zatočišče za to skrajno skupino zagotavljali že pred napadi 11. septembra, ki so pravzaprav sprožili posredovanje tujih sil v Afganistanu, kjer so te nato ostale 20 let.

"Zdelo se mi je, da je bila napaka, kako je bilo storjeno, da bomo vsi kot mednarodna skupnost najbrž plačali posledice tega," je dejal o lani podpisanem dogovoru med Združenimi državami Amerike in talibani v Dohi, ki je določil pogoje umika ameriške vojske. Kot je dodal, Velika Britanija glede na ta dogovor ni imela druge možnosti, kot da tudi sama umakne svoje vojake.

Obrambno ministrstvo ostaja v stiku z afganistanskimi sodelavci, ki so zaprosili za pomoč

Ob zaostrovanju razmer v Afganistanu so na ministrstvu za obrambo danes zagotovili, da ostajajo v rednem stiku s tistimi afganistanskimi sodelavci Slovenske vojske, ki so zaprosili za pomoč. Še vedno proučujejo konkretne možnosti Slovenije za nudenje pomoči, so odgovorili na vprašanje STA.

Zavezniške sile v Afganistanu so se namreč znašale tudi na podporo lokalnega prebivalstva. Med drugim so zaposlovale prevajalce, pa tudi varnostnike in druge pomožne delavce, ki so sodelovali s tujimi vojaki, tudi s Slovenci, in bi jim zdaj lahko zaradi tega grozilo maščevanje talibanov.

Obrambni minister Matej Tonin prejšnji teden ni želel razkriti podrobnosti o teh osebah, saj bi to lahko ogrozilo operativno delo evakuacije. "Bistveno sporočilo pa je, da slovenska vojska ne bo nikogar pustila za seboj. Tega nismo naredili nikoli v preteklosti in tudi ne bomo v prihodnosti," je poudaril minister.