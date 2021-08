V Afganistanu siloviti spopadi za ključna mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na jugu in zahodu Afganistana se nadaljujejo siloviti spopadi za tri ključna mesta, ki jih poskušajo talibani iztrgati iz rok afganistanskih varnostnih sil, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem ko so v preteklih tednih in mesecih osvojili pomembne zmage na podeželju, je talibanom zdaj uspelo vdreti v dele Herata, Laškar Gaha in Kandaharja.

Usoda teh mest bi se lahko po mnenju britanskega BBC izkazala za ključno za prihodnost Afganistana, potem ko se bodo do septembra iz njega dokončno umaknili vsi tuji vojaki. Krepijo se svarila, da deželi pod Hindukušem grozi ponovna humanitarna kriza, in dvomi o tem, kako dolgo lahko afganistanske vladne sile zdržijo silovito ofenzivo talibanov. Po nekaterih mnenjih naj bi bila v rokah talibanov že približno polovica afganistanskega ozemlja, vključno s pomembnimi mejnimi prehodi s sosednjima Iranom in Pakistanom.

V Laškar Gahu v provinci Helmand naj bi se talibani v soboto že na vsega nekaj sto metrov približali sedežu tamkajšnjega guvernerja, a jim je nato do noči vladne sile uspelo potisniti nazaj. To je bil že njihov drugi poskus vdora v osrčje mesta v dveh dneh.

Kandahar, drugo največje mesto v Afganistanu, je po navedbah nekaterih lokalnih oblastnikov z vsako uro bližje temu, da pade v roke talibanov. Na desettisoče prebivalcev je že moralo zapustiti svoje domove, grozi humanitarna kriza. Spopadi v mestu naj bi bili najhujši v tem mestu v zadnjih 20 letih. Talibani naj bi želeli Kandahar spremeniti v svojo začasno prestolnico.

Spopadi so se nadaljevali ponoči

Malo pred zoro sta dve raketi zadeli tamkajšnje letališče, zaradi česar so morali začasno ustaviti vse polete, dokler ne popravijo poškodovane steze. Letališče je sicer ključno za oskrbo in zračno podporo vladnim silam v boju proti talibanom.

Tudi na obrobju mesta Herata, tretjega največjega afganistanskega mesta, bolj na zahodu države, so se ponoči nadaljevali spopadi in zračni napadi na položaje talibanov.

Talibani so v zadnjih dveh mesecih, od začetka umika tujih sil, sprožili silovito ofenzivo po vsem Afganistanu, uspelo jim je zavzeti obsežna območja. Herat, Helmand in Kandahar so po površini tri največje afganistanske province.

Posebni odposlanec EU za Afganistan Tomas Niklasson je za BBC izrazil prepričanje, da se bodo razmere še bistveno poslabšale. Izrazil je bojazen, da so talibani znova začeli razmišljati o ustanovitvi svojega "islamskega emirata".