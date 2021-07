Nemiri v Afganistanu, v zasedi ubit znani fotograf

Foto: Reuters Danish Siddiqui je bil star 41 let, bil pa je eden od vodilnih Reutersovih fotografov v Indiji. Med delovno nalogo je po Afganistanu potoval v konvoju z afganistansko vojsko, ta pa je nato padel v zasedo talibanov. Zgodilo se je blizu meje s Pakistanom, je poročal britanski BBC.

Siddiqui je deloval iz Mumbaja, z Reutersom pa sodeloval več kot desetletje. Leta 2018 je prejel Pulitzerjevo nagrado za pokrivanje nemirov v Myanmaru. V zadnjem obdobju so največ pozornosti požel njegove fotografije masovnih pogrebov v Indiji, ki so bili posledica covida-19.

Nemiri ob umiku tujih sil iz Afganistana

Indijski fotograf je v Afganistanu pokrival nemire v regiji Kandahar, ki se dogajajo ob napovedanem umiku ameriških sil iz regije. Talibani so področje nadzirali od sredine devetdesetih let do leta 2001, ko je prišlo do posredovanja sil ZDA. Ker se te po 20 letih umikajo, želijo talibani spet zavzeti svoja nekdanja območja.

Ena izmed njegovih fotografij masovnih sežigov trupel, ki so umrla v epidemiji s covidom-19. Foto: Reuters