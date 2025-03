Umrl je fotograf Dragan Arrigler

Dragan Arrigler (1946–2025) je diplomiral na ljubljanski Pravni fakulteti in se sprva angažiral na več ministrstvih. Za fotografski poklic se je izobraževal samostojno, v fotografski vlogi pa se je z razstavami javnosti začel predstavljati leta 1974, še poroča časnik. Tedaj je postal tudi član Fotogrupe Šolt.

Po navedbah portala Slovenska biografija je Arrigler v času Fotogrupe Šolt razvil osebni avtorski pol svoje fotografije ter kot izrazit figuralik s širokokotnikom in teleobjektivom snemal vedute, arhitekturne detajle, tihožitja v izraziti modernistični tradiciji in krajine z ekološko noto. Kot fotoreporter s smislom za humor, dramatičnost in pravi trenutek je v času socializma in političnih pritiskov najraje snemal športne dogodke, po odločitvi za samostojno fotografsko kariero pa se je uveljavil na področju komercialne fotografije, predvsem kot specialist za fotografije predmetov in arhitekture.

V 90. letih minulega stoletja so v njegovem opusu zaznali stilni premik od modernizma do postmodernizma. Po poročanju Dela je Arrigler posnel vrsto tihožitij, ki zaradi posegov v okolje in predmete ter zaradi fotografskih trikov delujejo kot slike, kršijo določila gledanja ali humorno ilustrirajo temo. Odločil se je tudi za usklajeno barvno skalo in optično mehčanje predmetov, ob vstopu v 21. stoletje pa se posvetil digitalni fotografiji.

Za svoje delo prejel številne nagrade

Kot so še zapisali pri Delu, se je angažiral tudi kot pisec številnih člankov in knjig ter pri svojem delu sodeloval z vrsto oblikovalcev in fotografov. Prejel je več nagrad, med drugim zlato ptico za fotografijo, nagradi grafoimpeks za najboljši koledar, nagrado za koledarsko fotografijo na Art Director's Club v New Yorku in nagrado za najboljšo fotografijo na Slovenskem oglaševalskem festivalu.

Arrigler je bil tudi docent na VIST - Fakulteti za aplikativne vede v Ljubljani. Kot so zapisali na fakulteti, je s svojo predanostjo, modrostjo in navdihujočo karizmo zaznamoval številne generacije študentov. Kot mentor je znal prepoznati in spodbujati edinstvenost vsakega posameznika ter odpiral nova obzorja v razumevanju fotografije in sveta. "Bil je mislec, raziskovalec in umetnik, ki je s svojim delom in razmišljanjem pustil neizbrisen pečat," so dodali.