Vse nedavne poteze, ki jih je v dobrem mesecu po prevzemu položaja predsednika ZDA sprejel Donald Trump, so razburile velik del sveta in poskrbele za zaskrbljenost številnih držav in tudi svetovnih voditeljev.

Eden izmed tistih, ki so zaskrbljeni nad Trumpovimi potezami in vsemi ukrepi, ki jih je predsednik ZDA že sprejel, je tudi slovenski fotograf Arne Hodalič. Ta je v svojem zapisu posebej izpostavil prvo damo ZDA, Slovenko Melanio Trump, in ji v zapisu posredno očital, da je pri sprejemanju odločitev preveč pasivna. Ob tem je delil tudi citat profesorice Vesne V. Godina in poudaril, da je tisti, ki sodeluje v Trumpovem režimu, zanj najmanj sokriv.

"Kar je preveč, je pa preveč! Po zadnji eskalaciji brutalnega primitivizma v Beli hiši, in kljub temu da sem pred mnogimi leti z Melanijo na jadrnici preživel slab teden dni (glej priponko), bom vseeno zapisal citat prof. Vesne Godina: 'Melaniji bi se morali kot država in narod odreči. Na njej res ni ničesar, na kar bi lahko bili ponosni. Ker kdorkoli sodeluje v Trumpovem režimu in v Trumpovih politikah, je najmanj sokrivec in soudeleženec. Če ne kaj hujšega.' Dvomim, da prihodki od torte, ki so jo v Sevnici poimenovali po njej, upravičujejo njeno poveličevanje …" je v Facebook objavi zapisal znani slovenski fotograf Arne Hodalič in poleg nje delil tudi svojo fotografijo mlade Melanie na premcu jadrnice.

Pod Hodaličevo objavo se je zvrstilo veliko število komentarjev, tako tistih, ki podpirajo politiko in lika Donalda in Melanie Trump, kot tudi tistih, ki Melanii in Donaldu Trumpi niso naklonjeni.

"O njej bo govorila zgodovino z veliko začetnico. O njej bodo pisale knjige in učbeniki. Njen stil prekaša Jackie Kennedy. Majhnost slovenskega naroda in posameznikov v njej te veličine ne zmore dojeti in prenesti. Ni večjega ljubosumja v Sloveniji, kot če nekomu uspe v svetu, tako kot je njej. Ona, gospa Trump, osebno pozna papeža, vse kronane glave in predsednike tega sveta. Njenega moža je že dvakrat v zgodovini volilo okoli 160 milijonov Američanov. Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Samo v dvomilijonskih Butalah se Butalci s tem prevelikim zalogajem ne zmorejo sprijazniti. Za dobrim konjem se vedno praši," je zapisala ena izmed komentatork, ki podpira Melanio Trump.

"Popolnoma se strinjam z vami, gospod Hodalič!" pa je zapisala druga komentatorka.

