Costa po vrhu o obrambi in Ukrajini: Evropska unija je kos izzivu

Evropska unija je kos izzivu, je po četrtkovem zasedanju voditeljev držav članic EU v Bruslju, na katerem so govorili o okrepitvi evropske obrambe in nadaljnji podpori Ukrajini, povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Nadaljnji podpori Ukrajini je nasprotovala le Madžarska, a je pri tem po besedah Coste osamljena.

"Danes smo pokazali, da je Evropska unija kos izzivu, gradimo Evropo obrambe in stojimo Ukrajini ob strani," je po četrtkovem izrednem zasedanju voditeljev EU povedal Costa.

Predsedniki vlad in držav članic so enotno podprli sklepe glede krepitve obrambnih zmogljivosti članic. Podprli so načrt Evropske komisije za ponovno oborožitev Evrope, ki vključuje vzpostavitev novega finančnega instrumenta EU, v okviru katerega bo na voljo 150 milijard evrov posojil za naložbe članic v obrambo.

Načrt, ki naj bi skupaj prinesel do 800 milijard evrov naložb v obrambo, prinaša tudi večjo prožnost evropskih fiskalnih pravil za potrebe tovrstnih naložb.

Finančni instrumenti bodo vzpostavljeni po hitrem postopku

Po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen so se z voditelji strinjali, da komisija konkretne zakonodajne predloge za izvedbo pobud iz načrta predstavi še pred rednim zasedanjem Evropskega sveta čez dva tedna.

Glede novega finančnega instrumenta je pojasnila, da bodo posojila namenjena financiranju naročanja vojaške opreme pri evropskih proizvajalcih. Obenem pa bodo omogočala vlaganje v večletne pogodbe, kar je za obrambno industrijo zelo pomembno, je dejala. Pričakuje, da bo za posojila zaprosilo okoli 20 držav članic.

"Gre bolj za vprašanje tednov kot pa mesecev, da bo dosežen dogovor o tem predlogu, saj bo potrebna zgolj odločitev Sveta EU. Gre torej za zelo hiter postopek," je odgovorila na vprašanje, kdaj bi lahko bil finančni instrument vzpostavljen.

"Naše današnje odločitve pošiljajo jasno sporočilo: Sredstva namenjamo za tisto, o čemer govorimo. Izpolnjujemo obljube, da bomo povečali svoje odvračanje in okrepili varnost svojih državljanov. Obenem pa bomo okrepili tudi konkurenčnost ter tehnološko in industrijsko bazo," je o odločitvah glede obrambe še povedal Costa.

Poudaril je, da bo načrt za ponovno oborožitev Evrope članicam omogočil tudi povečanje pomoči Ukrajini, ki se že tri leta spopada z rusko agresijo.

Madžarska osamljena v svojih stališčih

Evropski svet zaradi nasprotovanja madžarskega premierja Viktorja Orbana sicer ni sprejel sklepov o nadaljnji podpori Ukrajini. So pa voditelji 26 članic nadaljnjo podporo Kijevu izrazili v izjavi, priloženi k sklepom. V njej so med drugim opredelili ključna načela, ki jih je treba upoštevati v bodočih pogajanjih o miru v Ukrajini.

Poudarili so, da pogajanja o Ukrajini ne morejo potekati brez Ukrajine, Evropa pa mora sodelovati v pogajanjih, ki vplivajo na njeno varnost.

Kakršnakoli prekinitev ognja mora voditi k celovitemu mirovnemu sporazumu, ki ga morajo spremljati močna in zanesljiva varnostna jamstva za Ukrajino. "Mir mora upoštevati neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine," so še navedli eno od načel.

Costa je glede Orbanovega nasprotovanja sklepom pojasnil, da si vse članice želijo miru, vendar pa jih 26 meni, da je pot do miru možna le z okrepitvijo ukrajinskih obrambnih zmogljivosti. Madžarska je po njegovih besedah osamljena v svojih stališčih.