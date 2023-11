Slovenski fotograf odkrito: Vazektomija je bila najboljša odločitev v mojem življenju

Fotograf, nekdanji vojni reporter in popotnik Arne Hodalič je v pogovorni oddaji Dora na TV Idea spregovoril o najboljši odločitvi svojega življenja. To je, kot pravi, odločitev za vazektomijo. Nikoli si namreč ni želel otrok in prepričan je, da je planet prenasičen s prebivalstvom. Hodalič je v pogovoru pojasnil tudi, da je metoda popolnoma neinvazivna in da je postopek neboleč.

Še preden je svet ohromila pandemija koronavirusa, je Hodalič večkrat povedal, da se bo naš planet tudi s pandemijami začel vedno bolj otepati preobilice ljudi. "Ne razumem, kako so ljudje tako zabiti in slepi, da ne vidijo, da nas bo prenaseljenost ubila. Ampak sveta ne moreš spremeniti. Lahko spremeniš sebe in mogoče še koga zraven sebe," je prepričan Hodalič.

V pogovoru za omenjeno televizijo je spregovoril tudi o izzivih trajnostnega življenja v sodobnem svetu. Meni, da je zaradi številnih omejitev, s katerimi se soočajo ljudje, popolno izogibanje ogljičnemu odtisu nemogoče, prav tako je skeptičen do uporabe električnih vozil, medtem ko pod pogojem, da so izpolnjeni varnostni ukrepi, zagovarja vlaganje v jedrsko energijo.