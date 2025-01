Umrl je Oliviero Toscani, italijanski fotograf, ki se je v zgodovino zapisal s kontroverznimi oglasnimi kampanjami za modno podjetje Benetton.

Toscani je v začetku kariere delal za vrsto modnih revij, njegove fotografije pa so med zvezde med drugim izstrelile Monico Bellucci. Najodmevnejši del Toscanijeve kariere pa je bilo njegovo delo za Benetton, kjer je v 80. letih postal kreativni direktor.

Toscani leta 1998 Foto: Profimedia

Benettonovo prepoznavno je gradil z oglasnimi kampanjami, ki so šokirale in razburjale, med najslovitejšimi je bila fotografija poljuba nune in duhovnika iz leta 1992, ki so ji zaradi pritožbe Vatikana prepovedali objavo v Italiji. Med nepozabnimi kampanjami so bile tudi podobe umirajočega bolnika z aidsom, krvava oblačila vojaka, ubitega v vojni v Bosni in Hercegovini in še krvavega novorojenčka s popkovino.

Pred leti je ob odprtju razstave na Dunaju izjavil, da je fotografija "edini medij, ki močno vpliva na opazovalca". Televizija po njegovem mnenju nima te moči. "Dan pozneje se ne morem več spomniti na posnetke iz poročil. Vtis z neke fotografije pa ostane," je dejal in poudaril, da je lahko ena sama fotografija "bolj uničujoča od celotne armade".

