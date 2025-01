Benetton je ena najbolj prepoznavnih italijanskih modnih hiš, ki se trenutno sooča z resno finančno krizo. To bi lahko vplivalo na njen ugled in prisotnost na trgu. Z načrtom zaprtja več kot 400 trgovin po vsem svetu se podjetje poskuša rešiti iz globoke finančne luknje, v katero je padlo zaradi dolgoletnih izgub in povečane konkurence v svetu mode.