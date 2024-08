Moška moda se prav tako nenehno spreminja, a nekateri kosi ostajajo večni. Med njimi so tudi superge, ki so nepogrešljiv kos vsake moške garderobe. To leto je s seboj prineslo nekaj novih trendov, nad katerimi smo navdušeni. V nadaljevanju vam razkrijemo, kakšna obutev bo prevladovala na ulicah in kje jo lahko kupite.

Minimalistične bele superge

Bele superge so klasika, ki se vrača v ospredje s še večjim poudarkom na minimalizmu. Čiste linije, kakovostni materiali in preprosta zasnova so tisto, kar bo zaznamovalo ta trend. Bele superge se odlično kombinirajo z različnimi stili, od formalnih hlač do sproščenih kavbojk. Nakup kakovostnih belih superg bo zagotovo dobra naložba, saj jih boste lahko nosili ob najrazličnejših priložnostih.

Retro tekaške superge

Nostalgija je letos močno prisotna tudi v modnem svetu, kar se odraža v retro supergah. Superge, navdihnjene z modeli iz 70. in 80. let, so popolna izbira za vse, ki želijo združiti udobje in stil. Značilni detajli, kot so drzne barvne kombinacije, semiš materiali in kultne silhuete, bodo poskrbeli za privlačen videz. Retro superge so odlične za ustvarjanje urbane mode, še posebej v kombinaciji z džinsom in vintage jaknami.

Visoke superge so letos velik trend

High-top superge so letošnji pomemben del uličnega stila. Ta vrsta superg ponuja večjo podporo gležnjem in je pogosto okrašena z zanimivimi detajli, kot so vezalke v kontrastnih barvah ali materiali različne teksture. Idealne so za hladnejše dni, saj zagotavljajo več topline in zaščite.

Vsestranske superge so vedno dobra izbira

Superge za vsakodnevno nošenje so zasnovane tako, da združujejo udobje in stil. Letos bodo v ospredju modeli z nevtralnimi barvami in preprostim dizajnom, ki omogočajo brezhibno kombiniranje z različnimi oblačili. Izbirate lahko med različnimi materiali, od usnja do platna, kar vam omogoča, da najdete popoln par, ki bo ustrezal vašemu slogu in potrebam. Te superge so odlične za vse priložnosti, od neformalnih srečanj do vsakodnevnega dela v pisarni.

