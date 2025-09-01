Tehnologija ni dovolj - resnica o uspešni digitalni preobrazbi

Digitalna preobrazba poslovanja je danes nuja, ne izbira. Podjetja, ki želijo ostati konkurenčna, vlagajo v umetno inteligenco, avtomatizacijo in napredne informacijske rešitve. A tehnologija sama po sebi ni dovolj – brez jasne strategije in razumevanja procesov lahko hitro nastane več težav kot koristi. V članku boste izvedeli, zakaj toliko digitalnih projektov spodleti, kako lahko podjetja pristopijo k transformaciji na premišljen način in kakšno vlogo pri tem igrajo izkušnje podjetja Crea.

70 odstotkov digitalnih transformacij nikoli ne doseže zastavljenih poslovnih ciljev.

V svetu, kjer podjetja množično vlagajo v umetno inteligenco, blockchain in avtomatizacijo, se pogosto pozabi na bistvo: brez razumevanja notranjih procesov in jasne strateške usmeritve tehnologija ne prinese želenih rezultatov. Namesto preobrazbe nastane digitalni kaos.

Foto: Shutterstock

Izzivi sodobnega poslovanja

V digitalni dobi stranke pričakujejo več: personalizirane storitve, hiter odziv in brezhibno uporabniško izkušnjo. A številna podjetja temu tempu ne uspejo slediti.

Zakaj?

Zastarele platforme, nepovezani sistemi, ročni postopki in prekomerna kompleksnost procesov zavirajo učinkovitost in povečujejo stroške.

Pogosto digitalne iniciative ostanejo le na ravni tehničnih rešitev brez jasne povezave s poslovnimi cilji, kar vodi v zmedo, podvajanje dela in nezadovoljstvo.

Foto: Shutterstock

Prava transformacija se začne pri procesih

V podjetju Crea že več kot dve desetletji pomagajo podjetjem graditi temelje, na katerih digitalna preobrazba dejansko uspe. Njihov pristop izhaja iz metodologije upravljanja poslovnih procesov (BPM). Gre za premišljen pristop: najprej razumeti, kako podjetje deluje, katere procese je smiselno optimizirati in kako to podpreti z dolgoročno strategijo. Šele nato pridejo na vrsto rešitve, kot so avtomatizacija, uvedba informacijskih sistemov ali vključevanje umetne inteligence.

Foto: Shutterstock

Zaupanje vodilnih podjetij

Učinki njihovega dela so konkretni:

v enem primeru so s celostno prenovo procesa obdelave naročil podjetju omogočili, da je čas izvedbe skrajšalo z 21 na zgolj tri delovne dni – pri tem se je bistveno izboljšala tudi uporabniška izkušnja.

drugje je avtomatizacija ključnih postopkov obdelave dokumentacije podjetju dnevno prihranila več sto ur dela, izboljšala kakovost storitev in omogočila boljši nadzor nad celotnim procesom.

v finančnem sektorju so kompleksen postopek skrajšali z več dni na dve uri, z rešitvijo, ki združuje vse ključne podatke o stranki na enem mestu.

Zakaj Crea?

Crea je del skupine Equaleyes, kjer razvijajo mobilne in spletne aplikacije. Njihove rešitve so prejele več mednarodnih nagrad na področju uporabniške izkušnje in digitalnih inovacij. Crea zato združuje strateški pogled z močnim tehničnim znanjem iz prve roke.

Njihovo specialistično znanje vodilne procesne platforme Appian omogoča tudi do desetkrat hitrejši razvoj aplikacij in enostavno integracijo z obstoječimi sistemi brez zapletenih migracij.

Njihove rešitve so enostavne za uporabo, intuitivne in prilagojene realnim izzivom podjetij, zato jih uporabniki hitro sprejmejo.

Sodelujejo tudi z vodilnimi mednarodnimi strokovnjaki, med njimi z Johnom Velissariosom, nekdanjim globalnim direktorjem za digitalne naložbe pri Accenture. To jim omogoča vpogled v najboljše prakse na področju digitalnih valut, varnosti in kibernetske odpornosti.

Kot poudarja direktor podjetja Miha Rabič, je za uspešno digitalizacijo ključna prava kombinacija ljudi, procesov in tehnologije: "V podjetju CREA digitalizacijo razumemo kot strateški proces, ki presega zgolj tehnološko implementacijo – gre za temeljito preoblikovanje poslovnih procesov z namenom povečanja učinkovitosti, agilnosti in konkurenčnosti. Ključno pri tem je povezovanje zmogljive, izkušene razvojne ekipe z napredno tehnologijo BPM, kot nam jo omogoča ponudnik APPIAN Inc. Rešitve, ki temeljijo na tej platformi, zagotavljajo visoko stopnjo integracije z obstoječimi informacijskimi sistemi ter omogočajo hitro uvedbo end-to-end rešitev z izjemnim razmerjem med naložbo in poslovnim učinkom."

Zanesljiv partner na poti v negotovo prihodnost

Danes podjetja ne potrebujejo zgolj izvajalcev, temveč partnerje, ki jim pomagajo krmariti skozi kompleksnost sprememb. Crea je tu, da pomaga – s preverjenimi metodami, prilagodljivimi pristopi in globokim razumevanjem poslovnih in organizacijskih izzivov.

Njihova vizija digitalne preobrazbe ni tehnološka evforija, temveč pametna evolucija, ki temelji na resničnih potrebah podjetja in prinaša merljive koristi: večjo učinkovitost, boljše izkušnje zaposlenih in večje zadovoljstvo strank.

Foto: Shutterstock