Z novembrom višji računi za elektriko. Kaj lahko pričakujemo?

Nov omrežninski akt, o katerem smo v rubriki Energetika 2.0 že veliko pisali, sedaj znova vzbuja vse več nemira. Z novembrom nas namreč čaka prehod v višjo sezono, kar pomeni, da bodo položnice za elektriko višje tako zaradi večje porabe v zimskih mesecih kot tudi zaradi prihoda najdražjega časovnega bloka. Ta bo sicer ceno zviševal postopno. Kakšne spremembe lahko torej pričakujemo na naših položnicah z novembrom in kako si lahko zagotovite nižje položnice? Poiskali smo odgovore.

Kaj omrežninski akt prinaša z novembrom?

Spomnimo. Novi omrežninski akt, ki je v veljavo stopil julija letošnje leto, ni podražil elektrike, prav tako ni podražil same omrežnine, podražil pa je obračunsko moč, ki je del stroška za uporabo omrežja. Dodatno je uvedel celo penale za prekoračitev dogovorjene obračunske moči, ki bodo lahko pošteno zasolili končno ceno na položnici.

Foto: Shutterstock

Ena glavnih novosti je bila uvedba petih omrežnisnkih blokov in dveh sezon. V vsaki sezoni (poletni in zimski) so v veljavi trije omrežninski bloki, od katerih bo eden, najcenejši, v veljavi samo poleti, najdražji pa samo pozimi.

Glavne spremembe, ki jih je prinesel pettarifni omrežninski akt, so tako: uvedba zimske (med novembrom in februarjem) in poletne sezone (med marcem in oktobrom), pri čemer je zimska dražja, poletna pa cenejša, saj se poleti lahko električna energija ustvarja tudi s pomočjo sončne energije, medtem ko je sonca pozimi manj;

dan je razporejen na tri časovne bloke (skupno je časovnih blokov 5, a so razporejeni glede na sezono ter delavnike in dela proste dneve), pri čemer ima vsak časovni blok svojo tarifo;

obračun moči je prešel iz pavšalnega zaračunavanja glede na moč varovalk v konstantno merjenje, pri čemer je osnova za obračun vsak 15-minutni obračunski interval;

razločevanje med dogovorjeno in preseženo obračunsko močjo.

Vstop v dražjo zimsko sezono

Z novembrom tako vstopamo v t. i. zimsko sezono, v kateri bosta omrežnina in obračunska moč najdražji. V veljavo namreč stopa najdražji časovni blok 1, do naslednje poletne sezone pa se umika najcenejši časovni blok 5. Razporeditev blokov glede na sezono in glede na čas v dnevu si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Foto: Učinkovita raba omrežij

Čeprav je bilo že lansko jesen med odjemalci električne energije čutiti kar nekaj strahu pred uvedbo novega pettarifnega omrežninskega akta, pa je ozračje v javnosti vse bolj naelektreno tudi sedaj, ko se prvič bližamo dražji, zimski sezoni.

Zakaj strah, če je za nami vendarle že ena dražja zimska sezona? Zaradi negativnega odziva javnosti je vlada Republike Slovenije zadnjo zimo sprejela nekatere ukrepe, ki so pozitivno vplivali na višino položnic električne energije odjemalcev. Zaostrila je namreč regulacijo in omejila ceno električne energije za celotno porabo gospodinjskih odjemalcev ter porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih in mešanih stavb. Naknadno je sprejela tudi interventni zakon, imenovan Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce, ki je začel veljati 15. februarja 2025 in je specifično naslovil visoke stroške omrežnine v časovnem bloku 1 za gospodinjske odjemalce v januarju in februarju 2025. V tem obdobju so tako gospodinjski odjemalci plačevali strošek za časovni blok 2 tudi v sicer najdražjem časovnem bloku 1, kar je povprečnemu gospodinjstvu omogočilo prihranke.

Foto: Shutterstock

Kaj bo letos drugače?

Letos, junija 2025, je Agencija za energijo po javni obravnavi napovedala nadgradnjo metodologije obračuna omrežnine, ki prinaša olajšave za odjemalce. Pričakovane spremembe, ki se nanašajo že na letošnjo zimo, so:

Postopno uvajanje tarife za časovni blok 1: Najdražji blok (konice, npr. 7:00–14:00 in 16:00–20:00 v delovnih dneh) bo uveden postopno. V novembru in decembru 2025 bo tarifa le 40 odstotkov ciljne vrednosti (približno 1,369 evrov/kW/mesec brez DDV), leta 2026 60 odstotkov, leta 2027 80 odstotkov in šele leta 2028 100 odstotkov. To pomeni, da bo letos račun za višjo sezono za povprečno gospodinjstvo (4,6 kW moči, 300 kWh porabe) okoli 10–20 odstotkov nižji od lanskega zimskega. Podaljšanje časovnega bloka 2: Cenejši blok srednje obremenitve (npr. od 11:00 do 16:00) se podaljša, kar olajša porabo v času nižjih tarif in podpira lastnike sončnih elektrarn, saj je to čas največje proizvodnje sončne energije. Poenostavitev sistema: Sistem petih časovnih blokov bo poenostavljen z zmanjšanjem števila blokov ob koncih tedna in praznikih (na tri) ter jasnejšimi informacijami o tarifah. Penali za presežke moči so v prehodnem obdobju do konca 2025 opuščeni za moči do 43 kW, kar ščiti gospodinjstva pred dodatnimi stroški. Spodbude za hranilnike energije: Vlada načrtuje znižanja omrežnine za odjemalce z baterijskimi hranilniki, ki zmanjšujejo obremenitev omrežja v konicah. To podpira naložbe v hibridne sisteme, kot je NGEN Star.

Foto: Shutterstock

Vse opisane spremembe so med drugim tudi odziv na lanski upad zanimanja za sončne elektrarne, ki ga je delno povzročila prav uvedba pettarifnega omrežninskega akta. Ta je zasejal kar nekaj strahu, hkrati pa je povzročil nezaupanje v zeleni prehod, pa čeprav so vsi izračuni kazali, da je investicija v hibridne sončne elektrarne še kako smiselna.

Z novimi napovedanimi spremembami se tako cilja na pravičnejši sistem, ki bo tudi v prihodnje spodbujal investicijo v obnovljive vire energije.

Kako se zaščititi pred višjimi stroški?

Višja sezona prinaša izzive, ki bodo postopno višali tudi višino položnic za električno energijo. A obstajajo načini za zmanjšanje stroškov:

Prilagajanje porabe: Postanite aktivni odjemalec s spremljanjem porabe prek aplikacije SG Connect in prestavitvijo porabe v cenejše bloke (blok 2 ali 3). Primer: polnjenje električnih vozil ali uporaba pralnih strojev v času podaljšanega bloka 2 (11:00–16:00) lahko zmanjša stroške za 10–20 odstotkov. Optimizacija obračunske moči: Preverite najvišje dosežene konice v aplikaciji SG Connect ter po potrebi prilagodite dogovorjeno obračunsko moč; previsoka zakupljena/neizkoriščena moč poveča stroške omrežnine. Investicije v hibridne sisteme: Hibridni sistemi, kot je NGEN Star, združujejo sončno elektrarno, baterijski hranilnik, hibridni razsmernik in pametni nadzor. Omogočajo shranjevanje energije za uporabo v dražjih blokih, s čimer lahko s prihranki dosežejo zavidljive številke. Trenutne subvencije močno zmanjšajo začetno naložbo, zaradi česar se investicija danes povrne še hitreje kot poprej. Sistem NGEN Star je primeren tako za obstoječe sončne elektrarna kot tudi za nove naložbe v zeleno prihodnost. Pod posebnimi pogoji akcije STAR LITE ter s paketom dobave Nova Doba Samooskrbe pa je nakup še ugodnejši in privlačnejši.

Foto: NGEN D.O.O.

Pregled nad porabo elektrike z aplikacijo SG Connect Uporabniki hibridnega sistema NGEN Star dobijo ob nakupu hibridne sončne elektrarne tudi aplikacijo SG Connect, s katero spremljajo delovanje sončne elektrarne in hranilnikov. Še več, z njo dobijo tudi podroben vpogled domačo porabo elektrike. Podatki o porabi doma so vedno aktualni in odražajo tako trenutno stanje porabe kot celoten prikaz pretekle rabe elektrike. Tako aplikacija uporabnikom omogoča, da sproti preverjajo in po potrebi prilagajajo svojo porabo, s čimer postanejo aktivni odjemalci električne energije ter tako še dodatno zmanjšajo stroške za oskrbo z električno energijo.

Foto: Shutterstock

Ključ do prihrankov je v prilagajanju porabe in pametnih naložbah

Višja sezona v zimi 2025/2026 bo, če bodo potrjeni predlogi iz akta, manj obremenjujoča zaradi postopnega uvajanja tarife za časovni blok 1, podaljšanega bloka 2, poenostavljenega sistema in spodbud za hranilnike energije.

Omrežninski akt ostaja, a spremembe kažejo na prilagodljivost in skupni interes za pravičnejši sistem. Vrnitev na stari sistem ni mogoča in ni pričakovati, da bo vlada z interventnimi zakoni ali drugimi posegi vedno ponovno poskrbela za nižje stroške električne energije.

Ključ do prihrankov je v prilagajanju porabe in pametnih naložbah. Hibridni sistemi, kot je NGEN Star, ponujajo dolgoročno rešitev za nižje stroške in podporo zelenemu prehodu, saj omogočajo samooskrbo in zmanjšujejo odvisnost od omrežja.

Preberite še: