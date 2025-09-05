Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Petek,
5. 9. 2025,
8.45

Petek, 5. 9. 2025, 8.45

16 minut

Bližnji vzhod

Izraelska vojska naj bi nadzorovala 40 odstotkov Gaze

Na. R., STA

Združeni narodi so prejšnji mesec v mestu Gaza in njegovi okolici, kjer po njihovih ocenah živi skoraj milijon ljudi, razglasili lakoto.

Združeni narodi so prejšnji mesec v mestu Gaza in njegovi okolici, kjer po njihovih ocenah živi skoraj milijon ljudi, razglasili lakoto.

Foto: Reuters

Izraelska vojska je v četrtek zvečer sporočila, da nadzoruje 40 odstotkov mesta Gaze, največjega mesta v palestinski enklavi. Izrael je v zadnjih dneh kljub vse večjemu mednarodnem pritisku za končanje konflikta okrepil napade na mesto na severu enklave pred načrtovano ofenzivo in popolnim zavzetjem mesta.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je v četrtek dejal, da Izrael nadzoruje 40 odstotkov ozemlja v mestu Gaza. Ob tem je dodal, da se bo ofenziva v prihodnjih dneh še naprej širila in stopnjevala, saj da bo Izrael povečeval pritisk na palestinsko gibanje Hamas, dokler ta ne bo poražen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Civilna zaščita v Gazi je sporočila, da so izraelski napadi v četrtek v mestu terjali več kot 30 življenj, po celotni enklavi pa je bilo ubitih najmanj 64 Palestincev.

Po navedbah tiskovnega predstavnika civilne zaščite je bilo v izraelskem napadu na šotor, v katerem je zavetje iskala palestinska družina, ubitih pet ljudi, vključno s tremi otroki.

Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala "terorista Hamasa" in dodala, "da obžaluje vsako škodo, povzročeno nevpletenim civilistom".

Velika večina prebivalcev Gaze je bila sicer med vojno že razseljena, po besedah izraelskega vojaškega uradnika, ki ga povzema AFP, pa pričakujejo, da bo nova ofenziva še približno milijon Palestincev potisnila proti jugu enklave in stran od mesta.

