Afera odrezani nogi: kirurg si ju je amputiral, ker ga je to vzburjalo

V Veliki Britaniji je bil na dve leti in osem mesecev trajajočo zaporno kazen obsojen žilni kirurg Neil Hopper iz Cornwalla, sicer strokovnjak za amputacije, ki je svojima nogama leta 2019 namerno prizadejal tako hude poškodbe, da so mu ju morali kirurško odstraniti. Ker je lagal, kaj se je v resnici zgodilo njegovim nogam, je od zavarovalnic dobil odškodnino v višini več kot pol milijona evrov.

Neil Hopper je maja 2019 brez obeh nog, amputirali so mu ju pod kolenoma, ostal zaradi domnevne skrivnostne bolezni, ki mu je povzročila sepso, je takrat trdil danes 49-letni kirurg.

Kirurg z bioničnimi nogami

Na delo v Kraljevo bolnišnico v Cornwallu se je s protezama vrnil vsega šest mesecev po posegu, dve zavarovalnici pa sta mu zaradi domnevnih hudih poškodb in posledične invalidnine izplačali za več kot pol milijona evrov odškodnine.

Fotografija Neila Hopperja ob aretaciji leta 2023 Foto: Policija Cornwalla in Devona

Hopper je izzive, s katerimi se je – na videz zelo uspešno – soočal kot dvojni amputiranec, dokumentiral na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, kjer se je predstavljal kot "kirurg z bioničnimi nogami".

Kot poroča BBC, so Hopperja po sumu, da je lagal o resničnih razlogih za amputacijo nog, leta 2023 aretirali britanski organi pregona. Sumili so, da si je tako izredno hude poškodbe, ki so terjale odstranitev nog pod koleni, prizadejal sam. Še pred koncem leta so mu prepovedali opravljati zdravniško dejavnost.

Priznal, da ga amputacije vzburjajo in da je bil obseden z idejo, da bi ostal brez katerega od delov telesa

Hopper je po poročanju britanskih medijev ta teden na sojenju priznal, da si je obe nogi v upanju, da mu ju bodo morali amputirati, zamrznil z ledom in suhim ledom. To je storil, ker je bil zelo dolgo obseden z idejo, da bi si odstranil katerega od delov telesa.

Neil Hopper je glede na ugotovitve tožilstva zelo užival v medijski pozornosti zaradi dvojne amputacije. Foto: Instagram / Neil Hopper / bionicsurgeon

Amputacije so kirurgu prinašale tudi spolno zadoščenje, je priznal. Na njegovih napravah so britanski preiskovalci sicer odkrili pornografske videoposnetke, ki so prikazovali amputacije oz. pohabljanje človeških teles.

Zaradi goljufije in posedovanja pornografskega gradiva, ki v skladu z zakonodajo Velike Britanije velja za ekstremno, je bil obsojen na dve leti in osem mesecev zapora.