Četrtek,
16. 10. 2025,
14.36

Osveženo pred

27 minut

Četrtek, 16. 10. 2025, 14.36

27 minut

Premierno: Dan odprtih vrat hiše Lumar Primus-L 156

LUMAR Zero Emission Tour – ogled najbolj kakovostnih hiš v Sloveniji

Lumar Primus-D 156 z ložo (5)_zunanjost_1200 | Foto Lumar

Foto: Lumar

Podjetje Lumar v okviru Lumar Zero Emission Tour vabi na ogled ene največkrat zgrajenih, sodobnih in energetsko učinkovitih hiš v Sloveniji. Tokrat se dan odprtih vrat seli na idilično lokacijo v Velike Lašče, kjer boste lahko spoznali hišo Lumar Primus-L 156 – dom, zasnovan z mislijo na potrebe mlade družine, udobje, trajnost in sonaravno bivanje.

Hiša bo na ogled v četrtek, 23. oktobra, med 12.00 in 17.00 v Velikih Laščah.

Ključne lastnosti hiše Lumar Primus-L 156:

  • Brezčasen dizajn in minimalistična eleganca  sodobna arhitektura z jasnimi linijami in umirjeno barvno paleto ustvarja eleganten, a topel dom, ki se popolno zlije z naravnim okoljem.
  • Odprta in funkcionalna zasnova prostorov – spalni prostori in delovni kotički so ločeni od skupnih bivalnih prostorov. Tloris je rezultat tesnega sodelovanja Lumarjevih arhitektov in družine, kar zagotavlja prilagojene rešitve, ki odgovarjajo tako na specifično lokacijo kot na želje družine.
  • Izjemna energetska učinkovitost in samooskrba – skoraj nič-energijska hiša s porabo pod deset kWh/ m²a (pasivna hiša) s sončno elektrarno, toplotno črpalko in rekuperacijo zraka zagotavlja minimalne stroške skozi celoten življenjski cikel in prijetno klimo v vseh letnih časih.
  • Trajnost in udobje v ravnovesju – premišljen konstrukcijski sistem, naravni materiali in odlična zasnova ustvarjajo dom, ki združuje odgovornost do okolja, zdravje bivanja in vrhunsko udobje.
  • Grajena v fazi "finaliziran objekt" – pomeni, da so vsi zaključni detajli, materiali in vgradnja izvedeni z Lumar kakovostjo, hitrostjo, natančnostjo in celovito garancijo za vsa izvedena dela. V Lumarju so prevzeli tudi gradnjo carporta z letno kuhinjo, brez skrbi za investitorja.

Lumar Primus-D 156 z ložo (8)_zunanjost_1200 | Foto: Lumar Foto: Lumar

Kaj vas čaka na dnevu odprtih vrat?

  • Voden ogled hiše Lumar Primus-L 156 sodoben in individualno prilagojen pristop k trajnostni gradnji v praksi.
  • Predstavitev gradnje skozi oči družine – postopek izbire, gradnje in kakovost bivanja po nekaj letih.
  • Predstavitev celovitega procesa načrtovanja in gradnje – od prve ideje do vselitve, gradnje in bivanja v hiši.
  • Stik s strokovnjaki podjetja Lumar, ki vam bodo odgovorili na vsa vprašanja o tehnologiji, materialih in postopkih montažne gradnje.
  • Praktične informacije o financiranju – na voljo bodo svetovalci banke NLB.
  • Ekskluzivna ponudba NAJBOLJ KAKOVOSTNIH HIŠ V SLOVENIJI.
Zakaj Lumar?

Pri Lumarju že več kot 25 let ustvarjajo prihodnost trajnostnega bivanja — z inovativnostjo, znanjem in odgovornostjo do ljudi in okolja. Njihove hiše niso le vizija prihodnosti, temveč premišljene rešitve za kakovostno, varno in trajnostno bivanje danes, jutri in za prihodnje generacije.

Certifikat Customers' Friend | Foto: Zaupanje potrjeno z nagradami in certifikati:

  • 3x nagrada Green Star – za trajnostno poslovanje
  • 2x nagrada Horus – za družbeno odgovornost
  • 3x znak kakovosti v graditeljstvu (ZRMK) – tehnologija in trajnostne rešitve
  • Certifikat Austria Gütezeichen – odličnost v leseni gradnji
  • Evropsko tehnično soglasje (ETA)
  • Najvišja bonitetna odličnost – neprekinjeno od leta 2019
  • QUDAL – že deset let zapored so edini s potrjeno najvišjo kakovostjo med ponudniki montažnih lesenih hiš.
  • Customers' Friend – so prvi in edini slovenski proizvajalec montažnih lesnih hiš s certifikatom Customers' Friend, ki potrjuje vrhunsko uporabniško izkušnjo, temelječo na spoštovanju, transparentnosti in iskreni skrbi za kupce hiš.

Lumar – kjer se kakovost prepleta s trajnostjo

Gradnja doma je ena najpomembnejših življenjskih odločitev. Pri Lumarju vam ne ponujajo le hiše, temveč celostno in varno partnerstvo, od prve skice do dolgoročnega zadovoljstva v času bivanja v hiši.

  • Tehnološka naprednost (inteligentni konstrukcijski sistemi, napredne rešitve prezračevanja, rabe energije in pametnih inštalacij).
  • Vrhunska in potrjena kakovost (certifikati kakovosti, preizkušeni materiali, natančna izvedba v vseh fazah gradnje).
  • Odlična uporabniška izkušnja (enostaven proces načrtovanja in gradnje, osebna obravnava, dolgoročna podpora po vselitvi, odlične ocene zadovoljstva kupcev hiš).
  • Varnost in zanesljivost (trajno nizki stroški, visoka energetska učinkovitost, lastne montažne skupine, najvišja bonitetna ocena).
Obiščite dan odprtih vrat in odkrijte, zakaj je življenje v skoraj nič-energijski hiši Lumar kakovostno, prijetno, zdravo in popolnoma prilagojeno vam. Več informacij in prijave na www.lumar.si.

DOV-2025_10-Email | Foto:

Več:

Lumar Brio_individualno prilagojena hiša_1200
Novice Lumar je prvi slovenski proizvajalec montažnih hiš s certifikatom Customers’ Friend

Naročnik oglasnega sporočila je LUMAR IG D. O. O. 

