D.K., STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
15.39

Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija priznali Palestino

Gaza, Palestina, vojska, tanki 7.4.2025 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Britanski premier Keir Starmer je danes sporočil, da Združeno kraljestvo uradno priznava Palestino. Skoraj sočasno sta kanadski premier Mark Carney in avstralski premier Anthony Albanese sporočila, da palestinsko državo priznavata tudi Kanada in Avstralija.

"Danes, da bi obudili upanje na mir za Palestince in Izraelce ter rešitev dveh držav, Združeno kraljestvo uradno priznava državo Palestino," je sporočil Keir Starmer.

Britanski premier je že julija napovedal, da bo Velika Britanija septembra priznala Palestino, če se humanitarne razmere v Gazi ne bodo izboljšale. Kot poroča BBC, so britanski premier in ministri v njegovi vladi ugotovili, da so se razmere v zadnjih tednih še poslabšale.

Donald Trump in Keir Starmer
Novice Trump kritičen do poteze Velike Britanije: "Ne strinjam se"

Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da je priznanje del "usklajenih mednarodnih prizadevanj" s Kanado in Združenim kraljestvom za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu.

Kanada je skupaj z drugimi zahodnimi zaveznicami sprejela zgodovinsko odločitev, "da ohrani možnost rešitve z dvema državama", pa je sporočil Mark Carney.

"Kanada priznava državo Palestino in ponuja svoje partnerstvo pri gradnji obljube mirne prihodnosti tako za državo Palestino kot za državo Izrael," je zapisal na omrežju X.

Benjamin Netanjahu
Novice Netanjahu se boji za obstoj Izraela

Priznanju Palestine se bo kmalu pridružilo še več držav

Ob vse močnejši mednarodni obsodbi Izraela zaradi vojne v Gazi, grozljivih humanitarnih razmerah v palestinski enklavi ter ugotovitvah komisije ZN, da Izrael v Gazi izvaja genocid, naj bi danes Palestino po napovedih priznala tudi Portugalska.

V ponedeljek naj bi Palestino med konferenco o rešitvi dveh držav, ki jo bosta ob robu splošne razprave Generalne skupščine na sedežu ZN v New Yorku gostili Francija in Savdska Arabija, priznalo še več držav, med njimi Francija.

Palestino trenutno priznava približno 150 od skupaj 193 držav članic ZN, med njimi tudi Slovenija, ki jo je priznala junija lani.

Gaza
Novice Danes ubitih najmanj 30 Palestincev

Priznanju odločno nasprotujeta Izrael in njegova tesna zaveznica ZDA. Že ob napovedi priznanja sta opozorila, da je priznanje Palestine diplomatsko darilo palestinskemu gibanju Hamas po napadu na Izrael 7. oktobra 2023.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je nedavno znova zatrdil, da palestinske države ne bo, je danes dejal, da bi ustanovitev palestinske države ogrozila obstoj Izraela.

Palestina, zastava
Novice Slovenija je priznala Palestino #video
Avstralija priznanje Velika Britanija Kanada Palestina
