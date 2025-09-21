Izrael danes nadaljuje napade na Gazo, v katerih je bilo danes ubitih najmanj 30 Palestincev, v soboto pa je v napadih umrlo najmanj 90 ljudi. Izraelska vojska je danes sporočila, da so izraelski skrajneži iz Gaze na Izrael izstrelili dve raketi. O morebitnih žrtvah ne poročajo, pišejo tuje tiskovne agencije.

11.26 V izraelskih napadih na Gazo nove žrtve

V napadih izraelskih sil na palestinsko enklavo je bilo danes po poročanju katarske televizije Al Jazeera ubitih najmanj 30 ljudi, od tega 28 v mestu Gaza. Najhujši je bil napad v soseski Sabra, kamor so se ljudje pred kratkim evakuirali z območja Zeitun.

Izraelska vojska je danes sporočila, da sta bili s severnega dela Gaze proti Izraelu izstreljeni dve raketi. Eno so prestregli, druga je pristala na nenaseljenem območju. Poškodovanih ni bilo, so sporočili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Izraelu so v soboto znova potekali protesti s pozivi h koncu vojne in sprejetju dogovora za izpustitev talcev, ki jih zadržuje Hamas, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sorodniki talcev obtožujejo izraelskega premierja Benjamina Netanjahua, da je talce žrtvoval s kopensko ofenzivo v mestu Gaza, ki se je začela minuli teden. Protesti so ponovno izbruhnili tudi v bližini Netanjahujeve rezidence v Jeruzalemu.