Evropska komisija bo danes obravnavala predlog ukrepov proti Izraelu zaradi njegove ofenzive na palestinsko enklavo Gaza. Med drugim naj bi predlagala suspenz nekaterih trgovinskih določb pridružitvenega sporazuma z Izraelom ter sankcije proti skrajnim izraelskim ministrom in nasilnim izraelskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu.

7.02 Evropska komisija danes o ukrepanju proti Izraelu

Ukrepe proti Izraelu je pred enim tednom v nagovoru v Evropskem parlamentu v Strasbourgu napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, saj da je to, kar se dogaja v Gazi, nesprejemljivo. Poleg omenjenih predlogov je napovedala začasno ustavitev dvostranske finančne podpore EU Izraelu.

Poleg že napovednih predlogov je predsednika Evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala začasno ustavitev dvostranske finančne podpore EU Izraelu. Foto: Reuters Medtem ko lahko Komisija izplačevanje finančne pomoči ustavi sama, pa bo za delno prekinitev pridružitvenega sporazuma ter uvedbo sankcij proti ministrom in nasilnim naseljencem potrebna potrditev članic EU.

Evropska komisija je zaradi tega, ker izraelske oblasti kršijo človekove pravice prebivalcev Gaze, že konec julija predlagala delno prekinitev sodelovanja Izraela v raziskovalnem programu EU Obzorje Evropa, a ta predlog ni prejel potrebne podpore držav članic.

Od tedaj je Izrael še okrepil napade na palestinsko enklavo, Združeni narodi pa so v mestu Gaza in okolici uradno razglasili lakoto. V noči na torek je Izrael močno okrepil napade na to največje urbano središče v enklavi in začel kopensko operacijo za njegovo zavzetje. V Bruslju in več evropskih prestolnicah so okrepitev ofenzive obsodili.