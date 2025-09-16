Izrael je glede na poročila močno okrepil napade na mesto Gaza. Ponoči naj bi bilo mesto na severu palestinske enklave tarča tako letal kot topniškega obstreljevanja. Okrepitev ofenzive sledi obisku ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia, ki je izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu.

Pomembnejši dogodki dneva:



7.30 Izrael močno okrepil napade na mesto Gaza

7.30 Izrael močno okrepil napade na mesto Gaza

Izrael je že pred časom naznanil obsežno ofenzivo za zavzetje mesta Gaze, največjega urbanega središča v opustošeni enklavi. Palestinski mediji so ponoči poročali o močni okrepitvi obstreljevanja. Glede na nekatere navedbe, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, naj bi v mesto vstopili tudi tanki, šlo naj bi za začetek kopenske ofenzive.

Glede na navedbe civilne zaščite so napadi terjali več smrtnih žrtev in ranjenih.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je nato danes zjutraj sporočil, da Gaza gori. "Izraelska vojska udarja po teroristični infrastrukturi z železno pestjo in vojaki se pogumno borijo, da bi ustvarili pogoje za vrnitev talcev in poraz Hamasa. Ne bomo popustili, dokler ne bo misija končana," je dodal v zapisu na omrežju X.

Napadi sledijo ponedeljkovemu obisku ameriškega državnega sekretarja Rubia, ki je izraelskemu premierju Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu. Kot je dejal, si prebivalci Gaze sicer zaslužijo boljšo prihodnost, a se ta ne more začeti, dokler palestinsko islamistično gibanje ne bo izkoreninjeno.