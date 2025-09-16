Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
16. 9. 2025,
7.26

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kopenska ofenziva ZDA Palestina Izrael Gaza

Torek, 16. 9. 2025, 7.26

33 minut

Bližnji vzhod

Izrael močno okrepil napade na mesto Gaza

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gaza | Napadi sledijo ponedeljkovemu obisku ameriškega državnega sekretarja Rubia, ki je izraelskemu premierju Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu. | Foto Reuters

Napadi sledijo ponedeljkovemu obisku ameriškega državnega sekretarja Rubia, ki je izraelskemu premierju Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu.

Foto: Reuters

Izrael je glede na poročila močno okrepil napade na mesto Gaza. Ponoči naj bi bilo mesto na severu palestinske enklave tarča tako letal kot topniškega obstreljevanja. Okrepitev ofenzive sledi obisku ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia, ki je izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu.

Pomembnejši dogodki dneva:

7.30 Izrael močno okrepil napade na mesto Gaza

7.30 Izrael močno okrepil napade na mesto Gaza

Izrael je že pred časom naznanil obsežno ofenzivo za zavzetje mesta Gaze, največjega urbanega središča v opustošeni enklavi. Palestinski mediji so ponoči poročali o močni okrepitvi obstreljevanja. Glede na nekatere navedbe, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, naj bi v mesto vstopili tudi tanki, šlo naj bi za začetek kopenske ofenzive.

Glede na navedbe civilne zaščite so napadi terjali več smrtnih žrtev in ranjenih.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je nato danes zjutraj sporočil, da Gaza gori. "Izraelska vojska udarja po teroristični infrastrukturi z železno pestjo in vojaki se pogumno borijo, da bi ustvarili pogoje za vrnitev talcev in poraz Hamasa. Ne bomo popustili, dokler ne bo misija končana," je dodal v zapisu na omrežju X.

Napadi sledijo ponedeljkovemu obisku ameriškega državnega sekretarja Rubia, ki je izraelskemu premierju Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu. Kot je dejal, si prebivalci Gaze sicer zaslužijo boljšo prihodnost, a se ta ne more začeti, dokler palestinsko islamistično gibanje ne bo izkoreninjeno.

Gaza
Novice Izrael stopnjuje bombardiranje Gaze. Na obisku Marco Rubio. #video
Gaza, napad
Novice Danes ubitih najmanj 50 ljudi, v Jeruzalemu z nožem napadeni dve osebi
Kaja Kallas
Novice "Nismo enotni"
dron, napad, Tunizija, Greta Tunberg
Novice Ladjo z Greto Thunberg zadel dron? Pojavil se je posnetek. #video
kopenska ofenziva ZDA Palestina Izrael Gaza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.