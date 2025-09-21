Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Nedelja, 21. 9. 2025, 7.22

10 minut

Velika Britanija bo danes priznala Palestino

K. M.

Palestina, palestinska zastava | Priznanje Palestine je velik premik v britanski zunanji politiki, potem ko je več prejšnjih vlad zavzelo stališče, da bi moralo priznanje priti kot del celovitega mirovnega sporazuma. | Foto Reuters

Priznanje Palestine je velik premik v britanski zunanji politiki, potem ko je več prejšnjih vlad zavzelo stališče, da bi moralo priznanje priti kot del celovitega mirovnega sporazuma.

Foto: Reuters

Velika Britanija bo danes priznala palestinsko državo kljub pritiskom ZDA in družin talcev, ki jih drži Hamas, poročajo tuji mediji.

Britanski premier Keir Starmer je julija napovedal, da bo Velika Britanija septembra priznala Palestino, če se razmere v Gazi ne bodo izboljšale.

BBC poroča, da so Starmer in ministri v njegovi vladi ugotovili, da so se razmere na terenu v zadnjih tednih poslabšale, zato so napovedali, da bodo v nedeljo popoldne priznali Palestino. 

Priznanje Palestine je velik premik v britanski zunanji politiki, potem ko je več prejšnjih vlad zavzelo stališče, da bi moralo priznanje priti kot del celovitega mirovnega sporazuma. Trenutni britanski ministri trdijo, da imajo moralno odgovornost ukrepati.

Kritike ZDA in družin talcev

Napovedano priznanje so kritizirali vodilni ameriški politiki, ki so opozorili, da bi to okrepilo Hamas in ogrozilo varnost Izraela.

Republikanski voditelji v kongresu, vključno s predsednico predstavniškega doma Elise Stefanik in senatorjem Rickom Scottom, so Veliki Britaniji, Franciji, Kanadi, Avstraliji in drugim državam, ki so napovedale priznanje Palestine, poslali pismo. "To je nepremišljena politika, ki spodkopava možnosti za mir," sta v pismu zapisala Stefanik in Scott.

Med svojim državniškim obiskom v Veliki Britaniji je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da se ne strinja s predsednikom vlade glede priznanja Palestine.

Donald Trump je dejal, da se ne strinja s potezo Velike Britanije. | Foto: Reuters

Skupina družin talcev, ujetih v napadu 7. oktobra, pa je opozorila, da bi priznanje lahko oviralo prizadevanja za njihovo osvoboditev.

V odprtem pismu Starmerju so zapisali: "Vaša obžalovanja vredna napoved namere Združenega kraljestva, da na Generalni skupščini Združenih narodov prizna palestinsko državo, je dramatično otežila prizadevanja za vrnitev naših bližnjih domov. Hamas je to odločitev že praznoval kot zmago in kršil sporazum o premirju. Pišemo vam s preprosto prošnjo – ne storite tega koraka, dokler naši bližnji niso doma in v našem naročju," so zapisali v pismu. 

