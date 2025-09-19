Izraelska vojska je danes zagrozila, da bo med operacijo v mestu Gaza uporabila silo brez primere, in tamkajšnje prebivalce pozvala, naj se umaknejo proti jugu enklave. Prav tako je nadaljevala napade drugod po oblegani palestinski enklavi, pri čemer je bilo danes ubitih najmanj 21 Palestincev.

"Od tega trenutka je cesta Salah Al Din zaprta za potovanje proti jugu. Izraelske sile bodo nadaljevale s silo brez primere proti Hamasu in drugim terorističnim organizacijam," je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik izraelske vojske Avičaj Adrae.

Cesta Salah Al Din prečka celotno Gazo v njenem osrednjem delu. Adrae je medtem dodal, da edina možna pot proti jugu enklave poteka prek ceste Al Rašid, ki poteka ob obali, ter prebivalce mesta Gaza pozval, naj izkoristijo priložnost in se pridružijo več sto tisoč Palestincem, ki so se že evakuirali proti jugu.

Iz Gaze pobegnilo skoraj pol milijona Palestincev

Izraelska vojska je danes še ocenila, da je iz mesta Gaza od konca avgusta pobegnilo že okoli 480 tisoč Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael medtem tudi danes nadaljuje napade na oblegano palestinsko enklavo. Skupno je bilo ubitih najmanj 21 ljudi, je ob sklicevanju na lokalne zdravstvene vire poročala katarska televizija Al Jazeera

Zaradi lakote in podhranjenosti pa so v Gazi v zadnjih 24 urah umrli še štirje ljudje. S tem se je skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote v Gazi povzpelo na 440, med njimi je 147 otrok.