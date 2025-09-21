Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes še pred napovedanimi priznanji Palestine s strani več držav dejal, da vzpostavljanje palestinske države ogroža obstoj Izraela. Izraelski vojaški obračun z libanonskim gibanjem Hezbolah pa je po njegovih besedah odprl možnost za mir z Libanonom in Sirijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Boriti se bomo morali tako v ZN kot na vseh drugih prizoriščih proti lažni propagandi, ki je usmerjena proti nam, in proti pozivom k palestinski državi, ki bi ogrozila naš obstoj in služila kot absurdna nagrada za terorizem," je Benjamin Netanjahu dejal na današnjem zasedanju vladnega kabineta.

"Mednarodna skupnost bo slišala naše mnenje o tem v prihodnjih dneh," je dodal.

Tri velike države danes priznale Palestino

Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija so danes priznali Palestino. Ob vse močnejši mednarodni obsodbi Izraela zaradi vojne v Gazi, grozljivih humanitarnih razmerah v palestinski enklavi ter ugotovitvah komisije ZN, da Izrael v Gazi izvaja genocid, naj bi danes Palestino po napovedih priznala tudi Portugalska.

V ponedeljek naj bi Palestino med konferenco o rešitvi dveh držav, ki jo bosta ob robu splošne razprave Generalne skupščine na sedežu ZN v New Yorku gostili Francija in Savdska Arabija, priznalo še več držav, med njimi Francija.

"Naše zmage v Libanonu proti Hezbolahu so odprle okno za možnost, ki si je pred našimi nedavnimi operacijami in dejanji sploh nismo mogli predstavljati: možnost miru z našimi severnimi sosedi," je Netanjahu danes še povedal članom izraelskega vladnega kabineta.

"Pogovarjamo se s Sirci – dosežen je določen napredek, a je pred nami še dolga pot," je dodal.

Sirija in Izrael sta tehnično v vojni od leta 1948, vendar sta državi po strmoglavljenju sirskega vladarja Bašarja al Asada začeli z neposrednimi pogajanji. V Libanonu pa Izrael napada cilje Hezbolaha kljub novembrskemu premirju, ki naj bi končalo več kot eno leto trajajoče sovražnosti s tem gibanjem, ki ga podpira Iran.