Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
15.53

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
Priznanje Palestine Izrael Palestina Benjamin Netanjahu

Nedelja, 21. 9. 2025, 15.53

24 minut

Netanjahu: Vzpostavljanje palestinske države ogroža obstoj Izraela

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Benjamin Netanjahu | "Mednarodna skupnost bo slišala naše mnenje o tem v prihodnjih dneh," je na današnjem zasedanju vladnega kabineta dejal Benjamin Netanjahu. | Foto Reuters

"Mednarodna skupnost bo slišala naše mnenje o tem v prihodnjih dneh," je na današnjem zasedanju vladnega kabineta dejal Benjamin Netanjahu.

Foto: Reuters

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes še pred napovedanimi priznanji Palestine s strani več držav dejal, da vzpostavljanje palestinske države ogroža obstoj Izraela. Izraelski vojaški obračun z libanonskim gibanjem Hezbolah pa je po njegovih besedah odprl možnost za mir z Libanonom in Sirijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Boriti se bomo morali tako v ZN kot na vseh drugih prizoriščih proti lažni propagandi, ki je usmerjena proti nam, in proti pozivom k palestinski državi, ki bi ogrozila naš obstoj in služila kot absurdna nagrada za terorizem," je Benjamin Netanjahu dejal na današnjem zasedanju vladnega kabineta.

"Mednarodna skupnost bo slišala naše mnenje o tem v prihodnjih dneh," je dodal.

Tri velike države danes priznale Palestino

Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija so danes priznali Palestino. Ob vse močnejši mednarodni obsodbi Izraela zaradi vojne v Gazi, grozljivih humanitarnih razmerah v palestinski enklavi ter ugotovitvah komisije ZN, da Izrael v Gazi izvaja genocid, naj bi danes Palestino po napovedih priznala tudi Portugalska.

Gaza, Palestina, vojska, tanki 7.4.2025
Novice Še tri velike države priznale Palestino

V ponedeljek naj bi Palestino med konferenco o rešitvi dveh držav, ki jo bosta ob robu splošne razprave Generalne skupščine na sedežu ZN v New Yorku gostili Francija in Savdska Arabija, priznalo še več držav, med njimi Francija.

"Naše zmage v Libanonu proti Hezbolahu so odprle okno za možnost, ki si je pred našimi nedavnimi operacijami in dejanji sploh nismo mogli predstavljati: možnost miru z našimi severnimi sosedi," je Netanjahu danes še povedal članom izraelskega vladnega kabineta.

"Pogovarjamo se s Sirci – dosežen je določen napredek, a je pred nami še dolga pot," je dodal.

Palestina, zastava
Novice Slovenija je priznala Palestino #video

Sirija in Izrael sta tehnično v vojni od leta 1948, vendar sta državi po strmoglavljenju sirskega vladarja Bašarja al Asada začeli z  neposrednimi pogajanji. V Libanonu pa Izrael napada cilje Hezbolaha kljub novembrskemu premirju, ki naj bi končalo več kot eno leto trajajoče sovražnosti s tem gibanjem, ki ga podpira Iran.

Priznanje Palestine Izrael Palestina Benjamin Netanjahu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.