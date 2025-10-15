V luči visokih cen najemnin se širi nov grozljiv poslovni model: žrtve tudi moški

V Veliki Britaniji kroži nov grozljiv poslovni model v luči visokih cen najemnin: številni najemodajalci v zameno za stanovanje namesto denarja želijo spolni odnos. Žrtve niso samo dekleta, temveč tudi fantje. "To ni le zgodba o nekaj najemodajalcih, ki zlorabljajo šibke najemnike. Gre za zgodbo o sistemu, ki jim to omogoča," piše avstralski medij The Conversation.

Ko je Andrew, dostavljavec, ki je med pandemijo izgubil službo, končno našel sobo, ki si jo je lahko privoščil, je bil presrečen. A kmalu je izvedel, da je soba imela svojo ceno – in ne takšne, ki bi jo bilo mogoče plačati z gotovino. Njegova najemodajalka je v zameno za nastanitev pričakovala seks enkrat na teden.

"Spolni odnos za najem"

Gre za tako imenovani dogovor spolni odnos za najem, pri katerem nekdo ponudi brezplačno najemnino ali najemnino z znižano ceno v zameno za spolni odnos. Čeprav so včasih predstavljeni kot dogovori med odraslimi, ki so privolili v spolni odnos, raziskave, ki so jih izvedli v ZDA in Veliki Britaniji, kažejo, da gre za obliko izkoriščanja, pri kateri imajo korist zaradi stiske nekoga drugega. Študija iz leta 2022 je ocenila, da so več kot 200 tisoč ženskam ponudili brezplačno stanovanje ali znižano najemnino v zameno za spolne storitve.

Spletni oglasi, kot sta Facebook Marketplace in Craigslist, pogosto vsebujejo oglase, ki to prikrivajo z evfemizmi: znižana najemnina za primerno žensko ali možni alternativni dogovori. Preiskovalni novinarji so ugotovili, da so najpogostejše tarče mlade ženske, študentke in zaposlene ženske z negotovimi dohodki, vendar nove raziskave opozarjajo, da so žrtve vse pogosteje tudi moški, poroča The Conversation.

"Najemodajalci to predstavijo kot dejanje prijaznosti, češ da želijo le pomagati"

Moški, ki se strinjajo s takšnimi dogovori, pogosto delajo kot dostavljavci ali vozniki, ki imajo nizke plače in nestabilne dohodke. Mnogi so migranti brez dostopa do državnih prejemkov. Ker obupano iščejo streho nad glavo, postanejo lahka tarča za plenilske najemodajalce. "Najemodajalci to predstavijo kot dejanje prijaznosti, češ da želijo le pomagati," pravijo žrtve.

V intervjujih je petnajst moških opisalo izkušnje sramu, ponižanja in občutka izgube moškosti. Mnogi so se bali pravnih posledic, saj so zmotno verjeli, da so s prostitucijo kršili zakon, in dvomili, da jim bo policija verjela.

Čeprav je spolnost za najem formalno nezakonita v skladu z zakonom o spolnih prekrških iz leta 2003, sta bili v več kot 20 letih le dve obsodbi, in sicer v letih 2022 in 2024.

Strokovnjaki opozarjajo, da so takšni primeri le vrh ledene gore. Problem je globlji, problem je v družbi, ki dopušča, da stanovanje postane luksuz, ne pravica.

Povprečna najemnina v Združenem kraljestvu trenutno znaša 1.339 funtov oziroma 1.536 evrov na mesec, kar je več kot dvakrat več kot pred desetletjem. Tisti, ki imajo nizke dohodke, tako za najemnino porabijo do 59 odstotkov svoje plače. Zaradi stagnacije plač in pomanjkanja socialnih stanovanj ocenjujejo, da bi lahko do leta 2030 kar 2,2 milijona Britancev v delovni dobi izpadlo iz trga najemniških stanovanj.

Ne gre za osamljen pojav

Izkoriščanje ni izjema, temveč simptom. Seks za najem ni osamljen pojav, temveč posledica sistemskih neenakosti – dereguliranega trga najemniških stanovanj, negotovih delovnih mest in rezov v socialnih storitvah. "To ni le zgodba o nekaj najemodajalcih, ki zlorabljajo šibke najemnike. Gre za zgodbo o sistemu, ki jim to omogoča," opozarjajo preiskovalni novinarji.

Strokovnjaki pravijo, da je rešitev zgolj in samo povečanje razpoložljivosti varnih in cenovno dostopnih stanovanj, odprava diskriminatornih omejitev priseljevanja in podpora vsem žrtvam spolnega izkoriščanja ne glede na spol.

Po desetletjih varčevanja in socialnih rezov številne organizacije pomagajo tistim, ki so na robu preživetja. Toda brez njih – in brez politične volje – bodo prakse, kot je spolni odnos za najem, ostale mračna resničnost v državi, ki se ponaša s pravičnostjo in enakimi možnostmi.