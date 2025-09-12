Najemodajalec je osirotele otroke vrgel "na cesto", njihove osebne stvari pa zaplenil #pravni nasvet

Hči je nenadno umrla (vzela si je življenje). Ima tri mladoletne otroke, bila pa je samohranilka in najemnica v stanovanju. Po njeni smrti sem jaz začasno prevzela skrb za otroke, najemodajalec pa je ob njeni smrti enostavno zaklenil vrata stanovanja in odtujil vse njene osebne stvari, tudi od otrok, pohištvo in nakit, dokumente, oblačila, skratka vse!

Poslala sem mu več pozivov, naj odpre, policija in gasilci pa so me zgolj napotili na civilno tožbo. Na CSD so neodzivni in jih to ne zanima. Otroci so sicer tam stalno prijavljeni in še vedno ni določeno, kje bodo živeli. Toda on je otroke dobesedno postavil pred vrata, ker želi naprej oddajati stanovanje. Ni podal odpovednega roka, ni zagotovil drugega stanovanja in ni dal zadostnega časa za izselitev.

Kot začasna skrbnica otrok (samo v zapisniku CSD) sem vložila tožbo za motenje posesti. Kaj lahko še storim, da od najemodajalca dobijo otroci in jaz (zaradi psihičnega trpinčenja, povzročitve akutnega stresa ob tako hudi izgubi) tudi primerno odškodnino, ker je njegovo dejanje maksimalno kruto in sociopatsko egocentrično? Otroci so ostali brez oblačil dokumentov ipd. Ali pride v poštev tudi kazenska ovadba za odtujitev oz. krajo stvari? Hvala za jasen odgovor in pomoč z nasvetom. Maja T.

Pravnik na dlani odgovarja

Spoštovani, v vašem primeru je stanodajalec storil kaznivo dejanje , in sicer najmanj tatvine! Policija mora ukrepati in če ni, se takoj obrnite direktno na državno tožilstvo. Ker je odtujil vso lastnino, dokumente in še kaj, policija MORA ukrepati.

To, da so vas napotili na civilno tožbo, je nepravilno in vam poleg tega, da se obrnete na tožilstvo, svetujemo tudi, da prijavite osebe na policiji, ki so vas napotile na tožbo in niso želele sprejeti ovadbe. Prijavo zoper policiste lahko naredite direktno na ministrstvo za notranje zadeve.

Popolnoma pravilno je, da ste vložili tožbo za motenje posesti, upamo pa, da ste jo vložili pravočasno. Rok za vložitev tožbe za motenje posesti je namreč 30 dni od motitvenega dejanja. Ko bo sodišče izdalo sodbo (upamo, da v vašo korist), pa imate zopet 30 dni časa, da začnete postopek izvršbe zoper nepoštenega najemodajalca. Svetujemo vam tudi, da si priskrbite pravnega zastopnika. Po našem mnenju boste s tožbo uspešni.

Najverjetneje bo sodišče stanodajalcu odredilo, da vam omogoči vstop v stanovanje. Morda bi bilo dobro predlagati še začasno odredbo, s katero bi vam sodišče to omogočilo že pred zaključkom motitvenega postopka.

Če najemodajalec odločitve sodišča ne bo izpolnil, imate vsekakor možnost za vložitev odškodninskega zahtevka. Lahko seveda vložite odškodninsko tožbo tudi zaradi odtujitve stvari otrok in povzročene materialne in nematerialne škode. V primeru kazenskega postoka zoper nepoštenega najemodajalca pa lahko odškodninski zahtevek vložite tudi v okviru kazenskega postopka. Žal so ti postopki relativno dolgotrajni in dragi. Lahko pa zaprosite za brezplačno pravno pomoč na okrožnem sodišču, ki je pristojno glede na vaše bivališče.

Po stanovanjskem zakonu mora najemodajalec najemniku pogodbo odpovedati in mu dati najmanj 90 dni časa za selitev oziroma v določenih primerih (kadar odpoved ni krivdna) tudi zagotoviti podobno stanovanje s podobnimi ekonomskimi posledicami (enaka ali podobna kvadratura in najemnina).