V Angliji odkrili novo različico nevarne nalezljive bolezni

V Angliji so pri neimenovani pacientki, ki se je pred kratkim vrnila iz potovanja po Aziji, zaznali nov mutiran sev bolezni mpox, ki jo povzroča virus opičjih koz.

Pacientka je zaradi slabega počutja poiskala zdravniško pomoč, primer pa so prijavili britanski Agenciji za varnost zdravja (UKHSA), kjer so opravili laboratorijska testiranja. Odkrili so, da sev vsebuje tako različico virusa opičjih koz genotipa I kot genotipa II.

Dodatnih podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju niso razkrili.

V Demokratični republiki Kongo (DRK) se je novembra 2023 začel izbruh mpoxa z novo različico virusa opičjih koz genotipa I. Ta različica je nevarnejša kot virus opičjih koz genotipa II, katerega izbruh smo po svetu beležili leta 2022. Širjenje mpoxa po DRK se ne zmanjšuje, razširilo se je celo v sosednje države. O primerih mpoxa, povzročenega z genotipom I, poročajo iz Burundija, Ruande, Ugande, Srednjeafriške republike, Republike Kongo, Kameruna in Kenije. Prvi primer bolnika z novo različico mpoxa zunaj Afrike so potrdili 15. avgusta 2024, in sicer na Švedskem, je poročal Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji.

Drugačen potek bolezni in tudi smrtnost

Pri okuženih z virusom opičjih koz genotipa I je potek bolezni težji kot pri okužbi z virusom opičjih koz genotipa II. Smrtnost pri obolelih z mpoxom, ki ga je povzročil virus opičjih koz genotipa II, je trenutno ocenjena na okoli 0,2 odstotka. Smrtnost pri obolelih z mpoxom, ki ga je povzročil virus opičjih koz genotipa I, je ocenjena na okoli tri odstotke.

Med skupine z večjim tveganjem za okužbo v Evropi spadajo osebe, ki imajo spolne odnose s priložnostnimi partnerji, in osebe, ki imajo več spolnih partnerjev.

Opičje koze Foto: STA , Zaradi izbruha mpoxa, ki ga povzroča bolj nalezljiva različica virusa z višjo smrtnostjo, je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 14. avgusta 2024 razglasila javnozdravstveno grožnjo mednarodnega pomena, saj bi se lahko okužbe z virusom opičjih koz prvič po letu 2022 znova razširile po svetu in predstavljale tveganje v več državah.

Primere okužb z virusom opičjih koz smo v Sloveniji nazadnje zabeležili v letu 2022, torej je bila bolezen posledica okužbe z različico virusa opičjih koz genotipa II. Od potrditve prvega primera (18. 5. 2022) do zadnjega (20. 9. 2022) smo v Sloveniji zabeležili 47 primerov okužbe z virusom opičjih koz.