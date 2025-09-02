Pet preprostih nasvetov za nakup pravega inštrumenta za tvojega otroka

Gre tvoj otrok septembra v glasbeno šolo in potrebuje svoj prvi inštrument? Je morda že obiskoval glasbeno šolo in potrebuje novega? V obeh primerih je tvoj položaj verjetno podoben.

Kot starš težko natančno veš, kje iskati, kaj je najbolje in kaj točno se splača kupiti. Seveda želiš svojemu otroku najboljše, hkrati pa se zavedaš, da denarja vseeno ni ravno na pretek (no, vsaj glede na povprečne slovenske plače).

Moje ime je Marko in sem del ekipe trgovin z glasbili Music Max. Že več kot 15 let vsak september gledam, kako v našo prodajalno prihajajo navdušeni otroci in zmedeni (če že ne obupani) starši. Skoraj nihče ne ve točno, kaj njihov otrok potrebuje, in včasih jim je nerodno tudi vprašati.

Če se ti to zdi znano, ne skrbi! To je povsem pričakovano. Skoraj vsi starši se vsako leto v septembru spopadajo s tem. Nekateri se želijo zagate rešiti z nakupom najdražje možnosti, drugi pa iščejo najcenejše rešitve.

Nič od tega ni optimalno, saj je pri otrocih vse skupaj malo bolj zapleteno. Da ti pri tem kar najbolj pomagam, sem zate pripravil ...

Foto: Music Max

PET NASVETOV ZA NAKUP INŠTRUMENTA ZA GLASBENO ŠOLO

Vem, zgolj pet korakov se ti morda zdi preveč preprost recept za iskanje primernega glasbila za svojega otroka. Če je bil takšen tudi tvoj odziv, te moram pomiriti.

To ni tvoja krivda!

Marsikdo poskuša nakup inštrumenta precej zaplesti in s tem nevede odbija točno tiste ljudi, ki bi takšne nasvete najbolj potrebovali. Moji nasveti v tem članku bodo tako kar se da enostavni in ti bodo postregli z uporabnimi namigi glede tega, kako se lotiti nakupa. Pa začniva.

#1: Vse se začne pri tvojem otroku ...

Foto: Music Max

Vsi nasveti v tem članku bodo precej vezani na tvojega otroka, saj bo on tisti, ki bo na inštrument igral, in je zato najpomembnejša spremenljivka te enačbe.

Na tej točki je zato izredno pomembno, da oceniš, kako močno si tvoj otrok želi igrati določen inštrument. Od poznavanja njegove želje in sposobnosti vztrajanja je namreč odvisno, kateri cenovni razred inštrumentov mu bo najbolj ustrezal.

Naj pojasnim. Včasih se zgodi, da starši kupijo drago glasbilo, ki potem še leta nabira prah, ker je otrok nad glasbeno šolo obupal, ali pa kupijo prepoceni inštrument, ki ga otrok s svojim znanjem hitro preraste, in morajo v naslednjem letu ali dveh spet kupiti novega.

Če poznaš svojega otroka in verjameš, da bo vztrajal in rad igral, je zato bolje kupiti dražji inštrument že v začetku in se tako izogniti eni ali celo dvema menjavama v višjih razredih glasbene šole.

#2: Dražje še ni nujno boljše!

Če si pri nasvetu številka ena kot starš ocenil, da je tvoj otrok vztrajen in bo rad igral inštrument, je pred tabo naslednja past. Ob tej situaciji se namreč veliko staršev odloči za nakup najdražjega inštrumenta, ki ga je mogoče najti, in ob vsem tem zaradi blagovne znamke glasbilo drastično preplačajo.

Da si boš lažje predstavljal …

iPhone je super, a za to pregrešno drago ceno vseeno lahko dobiš zmogljivejši telefon (le da je ta brez odgriznjenega jabolka). In točno to je tisto, kar je dobro iskati, ko nakupuješ za svojega otroka – najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

#3: Pasti individualnih odločitev

Eno je vedeti, da potrebuješ dobro razmerje med kakovostjo in ceno, nek povsem drug izziv pa je to tudi najti. V poplavi različnih izdelkov in kričečih oglasov, ki ti zagotavljajo, da so njihovi izdelki najboljši, je težko najti tisto pravo rešitev zate in za tvojega otroka.

Starši velikokrat na tem mestu sprejmejo eno izmed dveh odločitev: ali zaupajo oglasu "mi smo najboljši" in glasbilo kupijo tam ali pa se sami podajo na raziskovanje izdelka na spletu.

Nič od zgornjega seveda ni povsem optimalno. Ker predvidevam, da kot starš nisi glasbenik oziroma strokovnjak za glasbila, je težko pričakovati, da bi lahko vse skupaj naštudiral kar prek spleta.

Tudi jaz sem se "ustrelil v nogo", ko sem hotel sam "nagruntati", katere so najboljše "kopačke" za mojega nadobudnega nogometaša. Zato si na tem mestu soočen z dejstvom, da je najbolje zaupati nekomu, ki se na to bolje spozna.

In tu imaš na voljo dve možnosti.

#4: Nakup prek spleta ali v fizični prodajalni

Seveda imata oba načina svoje prednosti (in slabosti), zato se mi zdi pošteno, da ti jih na hitro razložim. Spletni nakup inštrumenta odlikuje dejstvo, da je hiter, enostaven, lahko ga opraviš iz naslanjača in pogosto dobiš tudi malce nižjo ceno. Velika težava pa je, da inštrumenta pred nakupom ne vidiš, tvoj otrok ga ne more prijeti v roke, prav tako pa ga ne moreš pregledati za morebitne napake.

Pogosto k nam zato pridejo ljudje, ki so inštrument naročili iz tujine, ker je bila cena malce boljša kot v Sloveniji. Velikokrat pa kupijo "mačka v žaklju", saj glasbilo ni takšno, kot se je zdelo na spletni strani, morda ne ustreza otroku ali pa ima kakšno okvaro, ki je servis prvotnega ponudnika ne pokriva.

Drugi način je nakup v fizični prodajalni. Slabost je sicer, da se moraš v trgovini dejansko oglasiti, vzame malce več časa in je pogosto cena za kakšen odstotek višja kot na spletu. Vsekakor pa prednosti odtehtajo slabosti, še posebej takrat, ko pride do nakupa inštrumenta za tvojega otroka.

Foto: Music Max

V fizični trgovini lahko tvoj otrok namreč inštrument prime v roko in začuti, ali mu ustreza. Vsako glasbilo je zgodba zase in čeprav je na sliki videti popolno, morda tvojemu otroku ne bo odgovarjalo. In če želiš, da tvoj otrok zares uživa v igranju, mora igrati na inštrument, ki mu ustreza.

Prav tako lahko inštrument v živo pregledaš in kar je najpomembnejše: dobiš strokovno svetovanje ob izbiri.

Takšen inštrument ima tudi garancijo in zagotovljen servis ob morebitni okvari.

To naju pripelje do nasveta številka 5 ...

#5: Kam se ti najbolj splača po inštrument?

Dobro, glede na to, da sem del ekipe Music Max, ti je verjetno jasno, da ti bom predlagal obisk naših prodajaln. Res je, a naj ti povem zakaj ...

Lahko bi ti rekel, da imamo najširšo ponudbo glasbil za glasbene šole v Sloveniji, tri fizične trgovine (Ljubljana, Maribor in Celje) in še pregledno spletno trgovino. V nobenem primeru ti ne bi lagal, a najpomembnejši razlog se skriva nekje drugje.

Foto: Music Max

Naša glavna prednost je, da vaju z otrokom (in vajine želje) postavljamo na prvo mesto. Pravega inštrumenta namreč ni. Obstaja le tisti, ki je najprimernejši za tvojega otroka. Ko se oglasiš pri nas, se ti zato posvetimo individualno in ti iz svoje bogate zakladnice izkušenj (Music Max to dela že več kot 30 let) pomagamo najti najboljši inštrument za tvojega otroka in za tvojo denarnico.

Če slučajno res ne moreš priti v fizično trgovino, te na spletu čaka tudi naša spletna stran www.musicmax.si, kjer smo zate pripravili vse najboljše izdelke za glasbeno šolo.

In da – tudi pošljemo ti jih po hitrem postopku, dostava za naročila, višja od 50 €, pa je brezplačna.

Ne glede na to, ali obiščeš Music Max ali ne, pa imam zate BREZPLAČNO DARILO ... Foto: Music Max Gre za ekskluzivni katalog za glasbeno šolo 2025/2026 - InfoMax, kjer smo zate iz naše celotne ponudbe izluščili le tiste najboljše inštrumente za glasbeno šolo. In ne, ti niso najdražji.



Gre za glasbila z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno. Ne glede na to, ali tvoj otrok igra kitaro, flavto, klavir, trobento, klarinet, harmoniko ali karkoli drugega, bo v tem katalogu vsekakor nekaj zanj. S tem bo iskanje inštrumenta tako zate kot za tvojega otroka prijetna in zabavna izkušnja, pri kateri boš dobil največ za svoj denar.

Se vidimo kmalu, Marko Prakšnikar, prodajni svetovalec v trgovinah Music Max.

P. S. Za nakup inštrumenta danes obstaja morje različnih možnosti.

Marsikdo se odloči glasbilo kupiti na lastno pest, za kar zapravi dosti več časa, energije in denarja (da ne omenjam stresa, ki ga povzroči tako sebi kot svojem otroku).

Obstaja boljša pot. Otroku lahko daš najboljše, hkrati pa ne izprazniš denarnice.

