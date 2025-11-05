Dva kriminalca, veterinar, mesar in prostitutka - to so liki v novem slovenskem filmu, ki v svojem bistvu govori o nečem povsem drugem, kot se zdi na prvi pogled.

Pretekli konec tedna, v času dneva mrtvih, je na spletno platformo YouTube prišel nov slovenski kratki film, ki z naslovom in uvodnimi prizori obeta krvavo grozljivko. A ni tako - Srečen dan mrtvih, kot je naslov filma, je tudi film o raku in poziv k samopregledovanju, ki pa te resne teme zapakira v nepričakovano zabavno embalažo.

Film si lahko ogledate na tej povezavi.

Luka Štigl, scenarist in režiser filma Srečen dan mrtvih Foto: Sebastjan Oblak

Srečen dan mrtvih je kot režiser in scenarist podpisal Luka Štigl, ki je imel za pripovedovanje te zgodbe tehten razlog: "Leta 2013 sem zbolel za rakom, kar je bila brca v rit, da sem končno začel snemati filme. Življenje je kratko in nikoli ne veš, kdaj se bo končalo, zato ni razloga, da ne bi delal tega, kar imaš rad. Deset let kasneje lahko to zgodbo povem tako, kot sem se takrat spopadel z boleznijo: s črnim humorjem."

Kot je Štigl povedal ob robu Festivala slovenskega filma, kjer so film tudi premierno predvajali, se je želel težke teme lotiti na bolj sproščen način. "Film govori o raku na modih, a ko to rečeš tako, se sliši zelo duhamorno in kot nekaj, česar nihče ne bi želel gledati za zabavo," je pojasnil Štigl.

Pregledovanje mod je lahko videti tudi tako. Foto: Simon Pintar

Opazil je, da ob tej diagnozi predvsem moške zanima, kako je prizadeti to odkril, ali je zatipal in podobno. "Ugotoviš, da veliko ljudi to zanima, ne upajo pa vprašati," je dejal Štigl, ki je želel to temo zapakirati v film, ki bi ga ljudje gledali in se ob njem zabavali, spotoma pa se po nesreči naučili še česa koristnega.