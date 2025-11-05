Oven

Še vedno ste ujeti v skrivnost življenja in njegovega smisla. S krizo identitete se soočate že kar nekaj časa, pa vendar je le-ta trenutno na vrhuncu. Raziskujte življenje in njegove danosti, da boste našli bistvo in smisel, ki ga tako nestrpno iščete. Vendar ne pričakujte preveč, kajti zna se zgoditi, da je vse skupaj mnogo bolj skrito, kot se zdi.

Bik

Vezani ne prehitevajte dogodkov in temeljito preučite možnosti, kako bi lahko izboljšali medosebne odnose. V novih razmerjih velja vztrajati in se spoprijeti s težavami. Samski boste spoznali zanimivo osebo v sklopu poslovne priložnosti. Ozračje bo naelektreno. Pazite, kaj boste govorili pred domačimi.

Dvojčka

Danes boste polni energije in pripravljeni na delovni dan. S svojim pozitivnim odnosom boste dobro vplivali na ljudi okrog sebe, kar vam bo še posebej prav prišlo na delovnem mestu. Čaka vas sicer težava, ki se je boste zavedeli že v dopoldanskem času, ampak se ne boste preveč obremenjevali z njo. Proti večeru se bodo stvari uredile in normalizirale.

Rak

Želite si oddih, saj imate vseh obveznosti že vrh glave. Kljub temu, da se je situacija že izboljšala, se iz dela kar ne morete in ne morete izkopati, kar vas psihično zelo utruja. Glede na to, da ste si vse te obveznosti naložili sami, se pravzaprav ne morete nikomur pritoževati. Potrpite, stisnite zobe in stvari boste uredili.

Lev

Končno boste odprli novo poglavje v svojem življenju. S preteklostjo boste popolnoma pometli. Predali se boste svojemu partnerju. Zavedanje o tem, da je on pravi, vas bo doletelo šele danes. Čutili boste, kako se sreča vrača v vaše življenje. Samski boste danes prejeli sporočilo, ki vas bo presenetilo. Pazite na odgovor. Dobro pretehtajte vse možnosti.

Devica

Težave imate z zdravjem. Problematičen je vaš način prehranjevanja, ki telesu dela škodo in vam jemlje energijo. Poskrbite, da boste v prihodnje zaužili dovolj sadja in zelenjave. Izogibajte se pitju alkohola. Največjo težavo s tem imate na delovnem mestu, saj tam preživite veliko časa, razmere pa vam ne dovoljujejo časa za normalno kosilo.

Tehtnica

Soočate se s finančnimi težavami. Glede na to, da resno potrebujete pomoč, je čas, da se nehate sprenevedati in na stanje pogledate realno. Kljub temu, da ste se potrudili, vam ni uspelo, zato je čas, da se s težavo soočite in zaprosite za pomoč, lahko prijatelja ali pa uradno institucijo. Ne skrbite, kljub dolgovom bo situacija potem mnogo boljša.

Škorpijon

Tistega, kar se je do sedaj pokazalo kot uspešno, res ni treba spreminjati. Razčistite vse sporne zadeve in tisto, kar boste na ta način dosegli, se vam bo še kako obrestovalo tudi v prihodnosti. Ostanite na varni razdalji in držite se preverjenih stvari, ker boste tako bolj uspešni, kot če bi skušali nekaj postaviti na novo.

Strelec

Utrujeni ste od dela in si želite prijetne sprostitve. Ne vdajajte se sanjarjenju, saj je do dopusta še veliko časa in vas bo stik z realnostjo potrl. Raje poskrbite za prijetno popoldne, ki ga preživite v družbi prijateljev v bližnjem parku, zvečer pa si oglejte film in odidite zgodaj v posteljo. Spanec vam bo dobro del in zjutraj se boste počutili kot prerojeni.

Kozorog

Počutili se boste odlično in si boste želeli več izzivov. Pazite, saj vas bo takoj za vogalom čakalo presenečenje, ki vam bo življenje postavilo na glavo. Začeli boste razmišljati drugače in na stvari gledati iz drugega zornega kota. Če ste kakršna koli čustva pometali pod preprogo, se jim danes preprosto ne boste mogli izogniti. Obetate si lahko tako solze kot tudi smeh.

Vodnar

Danes boste precej slabe volje in mogoče sploh ne boste vedeli, zakaj. Doživeli pa boste nek pretres, zaradi katerega boste še posebej prizadeti. O tem boste veliko premišljevali, še najboljši odgovor pa boste našli, če se boste odpravili na sprehod v naravo. Odpotujte v svoj notranji svet.

Ribi

Čaka vas še kar nekaj dela, zato nikar ne obupujte nad nalogami, ki vam jih bo nalagal nadrejeni, ker se jim na noben način ne boste mogli izogniti. Skrbi vas osebna zadeva, povezana s članom vaše družine. Zadeva se vas ne tiče, zato se ne vtikajte preveč, pa vendar izrazite skrb in družinskemu članu ponudite roko.